Xbox Series S : le poids de l'installation des jeux sera environ 30 % inférieur que sur Xbox Series X

Honnêtement c’est n’importe quoi cette histoire de fragmentation des deux Xbox sur cette gen...on va nous faire croire qu’entre 4 téraflops et 12, les 8 teraflops de la x ne servent qu’à passer la réso de 1440p à 2160p pour la 4K?! Donc une perte de 300% en terme de puissance de calcul pour seulement 35% de plus en pixels à afficher sur la X?! Allons...!

Le tout avec 10gb de ram, 6 de moins.

Là encore, même exercice de jeu.



Ou alors si, c’est plus grave: en effet l’expérience entre les deux peut être la même: les développeurs seront "invités" à choisir le plus petit dénominateur commun, la S, pour que tout passe entre les consoles jumelles.

En gros la news gen chez MS c’est 4teraflops, 10gb de ram. La x ne servant qu’à afficher les mêmes jeux, mais en 4K. Super.



Mais honnêtement, qui va aller s’emmerder, pour 100€, a choisir une S plutôt qu’une PS5 digital ?

Quand on peut prendre les deux, séries Et Play 5 je le comprends bien volontiers, mais cette séries S je n’en vois absolument pas l’intérêt, surtout avec leur système d’abo.