Xbox Series X et S : le prix français de la carte d'extension de stockage Seagate officialisé et justifié, et une comparaison avec un HDD USB 3.1

Microsoft ne s'en est jamais caché : pour profiter de ses jeux Xbox Series X et S via du stockage externe, il faut obligatoirement passer par une Carte d'extension de stockage Seagate 1 To. Un port spécial est prévu à cet effet, et permet au périphérique de répliquer exactement les performances du SSD interne des consoles. Problème, nous venons de l'apprendre, le tarif de l'accessoire est de 219 $ aux États-Unis, et pas moins de 269 € en Europe ! Rappelons qu'une Xbox Series S avec un disque dur interne de 512 Go, cela coûte « seulement » 299,99 €...

Histoire de mieux faire passer la pilule, le constructeur a interviewé Jason Ronald, Director of Program Management en quelque sorte responsable de l'architecture de la console. Il justifie ce partenariat exclusif avec Seagate par les qualités du SSD externe, sans surprise, et estime avoir atteint le « prix le plus bas possible ». Au détour de cet entretien, Xbox nous glisse une comparaison simple et efficace avec un HDD USB 3.1 classique : le disque dur permettra de jouer aux jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox, mais pas aux exclusivités ou versions Xbox Series X et S, ni même de profiter des performances similaires en termes d'améliorations et de rapidité de la gestion des données.

Xbox Wire : Commençons par la taille des jeux, celle-ci sera-t-elle similaire sur Xbox Series X et Xbox Series S ? Jason Ronald : Une partie importante de la taille totale d’un jeu est consacrée aux données relatives aux textures. Comme la Xbox Series S a été conçue pour afficher du 1440p à 60 images par seconde et pouvant aller jusqu’à 120, la plupart des jeux ne nécessiteront pas de textures en 4K, ce qui signifie que leur taille sera plus petite, de 30 % en moyenne. Xbox Wire : Puis-je utiliser mon disque dur/SSD actuel et ma bibliothèque de jeux sur les Xbox Series X|S ? Jason Ronald : Oui ! Il suffit de débrancher votre disque dur externe USB 3.1 ou votre SSD de votre Xbox One, de le rebrancher sur votre Xbox Series X|S et tous vos jeux seront instantanément disponibles. Vous pourrez continuer à jouer à vos titres Xbox One préférés, mais aussi aux jeux Xbox 360 et de la Xbox d’origine grâce à la rétrocompatibilité, directement depuis votre disque dur externe. Xbox Wire : Comment fonctionne la carte d’extension de stockage sur Xbox Series X|S ? Jason Ronald : C’est assez simple : il suffit de la connecter au port prévu à cet effet à l’arrière de la Xbox Series X|S et vous pourrez l’utiliser comme n’importe quelle solution de stockage externe. Vous pourrez choisir d’installer vos jeux sur la carte d’extension par défaut, y jouer directement depuis celle-ci, déplacer ou copier des titres entre le stockage interne et externe, ou faire tout ce que vous pouvez déjà faire avec un disque dur externe. La seule différence, c’est que cette carte a été conçue pour correspondre parfaitement aux performances du stockage interne des Xbox Series X|S. Xbox Wire : Comment la carte d’extension de stockage profite-t-elle de la Xbox Velocity Architecture ? Jason Ronald : La Xbox Velocity Architecture repose avant tout sur notre SSD interne sur mesure, capable d’assumer des entrées et sorties de données brutes à 2,4 Go par seconde, ce qui représente plus de 40 fois la vitesse de transmission des données de la Xbox One. La carte d’extension de stockage de Seagate a été conçue avec l’interface de programmation de la Xbox Velocity Architecture, pour que votre expérience soit exactement la même que si vous étiez en train de jouer depuis le SSD interne. Xbox Wire : Pourra-t-on jouer directement depuis la carte d’extension de stockage ou doit-on copier nos jeux au préalable sur le stockage interne ? Jason Ronald : Vous pourrez jouer directement depuis la carte d’extension de stockage et vous obtiendrez les mêmes performances que si le jeu était installé sur le SSD interne. Ceci s’applique aux titres optimisés pour Xbox Series X|S, mais également aux jeux rétrocompatibles Xbox One, Xbox 360 et de la Xbox d’origine. Lorsque vous jouerez à ces titres rétrocompatibles depuis le SSD interne ou la carte d’extension de stockage, vous constaterez des améliorations significatives des temps de chargement, grâce aux performances de nouvelle génération des Xbox Series X|S. Disque dur USB 3.1 Carte d’extension Seagate Peut stocker n’importe quel jeu Xbox Oui Oui Permet de jouer aux titres Xbox One, Xbox 360 et de la Xbox originale Oui Oui Permet de profiter des jeux Optimisés pour Xbox Series X|S Non Oui Reproduit la vitesse et les performances du SSD interne Non Oui Xbox Wire : Pourquoi créer une solution sur mesure plutôt que d’autoriser l’utilisation de SSDs classiques ? Jason Ronald : La Xbox Velocity Architecture offre plus de 40 fois les performances d’un disque dur traditionnel, ce qui éliminera virtuellement les temps de chargement et permettra d’innover de bien des manières. Pour simplifier les choses pour les joueuses et les joueurs, mais aussi pour les développeurs, nous avons établi un partenariat avec Seagate pour créer une extension de stockage qui reflète parfaitement les performances de notre SSD interne. Ce qui garantira que votre expérience sera identique, que vous jouiez depuis le SSD interne ou depuis la carte d’extension de stockage Seagate. Ce partenariat nous a également permis de créer une solution de stockage ultra-compacte, reconnue immédiatement par les consoles et disponible dès le lancement des Xbox Series X|S. Xbox Wire : Pourra-t-on voir d’autres compagnies que Seagate proposer des cartes d’extension de stockage ? Jason Ronald : Seagate est réputé pour ses innovations dans l’industrie du stockage. Ils représentaient notre premier choix lorsque nous avons décidé de fournir une solution externe de stockage pour la Xbox Velocity Architecture. Xbox continue de s’investir dans le domaine du stockage supplémentaire pour les Xbox Series X|S, notre but est de proposer plus de choix aux joueuses et aux joueurs, ainsi que plus de capacité et possibilités à l’avenir. Xbox Wire : Peut-on brancher la carte d’extension de stockage à n’importe quelle Xbox Series X|S ? Jason Ronald : Oui ! La Xbox Series X et la Xbox Series S disposent du même port d’extension de stockage pour y insérer la carte et la même carte pourra fonctionner sur les deux consoles. Il suffira de la brancher pour commencer à jouer, aucune installation n’est requise. C’est donc un excellent moyen de transporter votre bibliothèque de jeux où que vous alliez, chez un ami ou où bon vous semblera pour jouer sur votre Xbox de nouvelle génération. Xbox Wire : Comment fonctionnera la carte d’extension de stockage si l’on possède des jeux sur disque et pas dématérialisés ? Jason Ronald : L’expérience sera la même que sur Xbox One aujourd’hui. Lorsque vous insérerez un disque, les données du jeu seront installées sur le SSD interne ou l’extension de stockage. Quand vous jouerez à ce jeu, celui-ci tournera directement depuis le support de stockage, même si vous devrez laisser le disque dans la console pour que celle-ci s’assure que vous disposez des droits pour jouer. Xbox Wire : La fonction Quick Resume est-elle compatible avec la carte d’extension de stockage ? Jason Ronald : Le Quick Resume fonctionne grâce à la Xbox Velocity Architecture, l’état de vos jeux reste dans la mémoire du SSD interne, vous pourrez donc en profiter, que vous jouiez depuis le SSD interne, la carte d’extension de stockage Seagate ou même depuis un disque dur externe USB 3.1 ou SSD. Xbox Wire : Où peut-on acheter ou précommander la carte d’extension de stockage ? Jason Ronald : La carte d’extension de stockage Seagate sortira en France d’ici fin 2020 au prix de 269,99 €. Vous pouvez la précommander sur le Microsoft Store ou chez les revendeurs participants. Xbox Wire : Pourquoi ce prix pour la carte d’extension de stockage Seagate ? Jason Ronald : La Xbox Velocity Architecture est une innovation clé de nos consoles de nouvelle génération, qui permettra de proposer une vitesse et des performances jamais vues, mais aussi des expériences jusqu’ici inédites sur console. Pour obtenir ce niveau de qualité, nous avions besoin de composants bien plus coûteux que ceux que l’on peut trouver dans les disques durs et SSDs que l’on trouve sur PC. Nous avons établi un partenariat avec Seagate pour créer une solution de stockage externe capable de reproduire les performances de notre SSD interne au prix le plus bas possible et qui puisse être disponible dès le lancement de nos consoles.

Au moins, vous savez à quoi vous en tenir si vous voulez absolument plus de stockage que les 512 Go et le To inclus dans les Xbox Series S et X.