Xbox Series X et S : le prix de la Carte d'extension de stockage Seagate 1 To dévoilé, ça fait très mal

De base, la Xbox Series X embarquera un SSD de 1 To, et la Xbox Series S un de 512 Go. Il sera possible d'utiliser des disques durs externes classiques pour stocker des données, mais si vous voulez installer des jeux en dehors de votre unité, il faudra passer par une carte d'extension de stockage 1 To fabriquée par Seagate, facilement transportable et interchangeable. L'avantage principal du périphérique est qu'il offre des performances de traitement de données et de rapidité identique à celle de votre SSD interne.

La grande inconnue, c'était le prix de cet accessoire hautement pratique à l'heure où certains jeux numériques dépassent les 100 Go, et où le Xbox Game Pass nous donne accès à des centaines de titres avec un unique abonnement. Accrochez-vous, les précommandes viennent d'ouvrir aux États-Unis chez Best Buy, et la Carte d'extension de stockage Seagate pour la Xbox Series X et S de 1 To est affichée à 219,99 $ !

Le prix en euros n'est pas encore connu, mais préparez-vous à débourser plus de 200 € simplement pour de la mémoire supplémentaire sur votre console... Sachant qu'une Xbox Series S dotée d'un SSD de 512 Go est vendue 299,99 €, la question se poserait presque d'acheter une autre machine plutôt que du stockage externe. Malgré tout, êtes-vous prêt à payer autant pour ce périphérique qui risque d'être essentiel pour certains ?