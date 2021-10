Xbox Series X et S : Seagate officialise ses cartes d'extension de stockage de 512 Go et 2 To, le prix fait mal

Les Xbox Series X|S permettent pour rappel d'étendre l'espace de stockage grâce à des cartes d'extension, les modèles officiels étant fabriqués par Seagate. Pour l'instant, le constructeur ne propose qu'un modèle de 1 To, mais une rumeur laissait entendre qu'une carte plus petite verra prochainement le jour. Eh bien, la rumeur avait à moitié raison.

Seagate et Microsoft dévoilent en effet aujourd'hui les Cartes d’extension de stockage de 512 Go et 2 To pour Xbox Series X|S. Microsoft rappelle que pour utiliser cette carte, il suffit de la connecter dans le port prévu à cet effet à l'arrière de la console, puis le joueur devra choisir s'il veut installer des jeux par défaut sur cette carte ou copier des titres depuis son disque dur interne. C'est comme un disque dur externe classique, mais avec les mêmes performances que celui dans la console, basé sur la Xbox Velocity Architecture avec des entrées et sorties brutes à 2,4 Gb/s.

Mais comme pour la Carte d'extension de stockage Seagate de 1 To à 269,99 € (le prix recommandé), il faudra mettre la main au porte-monnaie pour s'offrir ces modèles. La carte 512 Go sera vendue 164,99 € à partir du mois de novembre et la carte 2 To coûtera 489,88 €, elle n'arrivera pas avant décembre. Oui, c'est le prix d'une Xbox Series X neuve... Bon, les prix devraient un peu baisser, le modèle 1 To est actuellement à 214,99 € sur Amazon.