Xbox Series X et S : bientôt des Cartes d'extension de stockage Seagate de 512 Go ?

Avec l'arrivée il y a près d'un an des nouvelles consoles de salon, les jeux vidéo en mettent plein la vue, mais ils prennent de plus en plus de place sur les disques des machines. Du côté de Microsoft, les Xbox X|S peuvent accueillir une Carte d'extension de stockage Seagate aussi rapide que le SSD de base, mais qui coûte un bras, 269 € au prix de vente recommandé.

Pour le moment, seul un modèle de 1 To est disponible. Cependant, Seagate devrait très prochainement lancer une Carte d'extension de stockage de 512 Go. C'est du moins ce que laissent penser plusieurs revendeurs qui ont vendus la mèche ces dernières semaines, à l'instar de Micromania (via XboxSquad). Maintenant, ce sont les boutiques américaines qui font du teasing, comme le rapporte Windows Central, en montrant donc une Carte d'extension de stockage Seagate 512 Go, ainsi qu'un nouveau Game Drive pour Xbox SSD de 1 To, en USB plus classique.

Aucun prix n'a été donné, Seagate n'a pas encore confirmé la nouvelle, mais tout cela pourrait sortir le 14 novembre prochain. Si vous voulez vraiment un gros rajout de mémoire, la Carte d'extension de stockage Seagate 1 To est à 214,99 € sur Amazon.