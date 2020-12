Bug HDMI 2.1 : les PS5 et cartes NVIDIA ne sont pas touchées par le souci rencontré par les Xbox Series...

Fin octobre, nous avons appris que le chipset HDMI 2.1 fournis par Panasonic et utilisé dans les nouveaux amplis AV HDMI 2.1 Denon, Marantz et Yamaha rencontraient un bug pouvant empêcher le passage du HDR 4K / 120 Hz et du HDR 8K / 60 Hz pour certains appareils tels que les dernières cartes graphiques NVIDIA et la dernière console de jeu Xbox Series X. Aujourd'hui, nous découvrons que Sound United, la société mère de Denon et Marantz, a réalisé différents tests et que la PS5 et les cartes NVIDIA ne sont pas touchées par ce problème.

Configuration pour une PlayStation 5

Denon a utilisé l'un de ses nouveaux récepteurs AV AVR-X2700 pour tester le problème. Le résultat est que la dernière génération d'AVR Marantz et Denon peut finalement passer de la 4K 120 Hz via le port HDMI compatible 8K depuis la PS5 et les cartes graphiques NVIDIA RTX 30. Sound United a même publié une vidéo pour s'assurer que les consommateurs configurent correctement leurs systèmes de jeu pour de la 4K 120 Hz.





Configuration pour NVIDIA RTX 30

L'entreprise annonce travailler d'arrache-pied pour tenter de découvrir ce qui cloche avec la console de Microsoft et confronte les joueurs à un écran noir lorsqu'ils la branchent sur l'un de leurs amplis 2.1 de la gamme 2020.

En attendant, maintenant que vous êtes informés sur la compatibilité de la PlayStation 5 avec ce type d'appareil que vous avez peut-être la chance de posséder, vous pouvez scruter les nouveaux stocks de machines qui devraient arriver avant Noël.