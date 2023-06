Xbox : une Series S rose plus que collector et des voitures spéciales dans Forza Horizon 5 pour la sortie du film Barbie

La campagne marketing autour du film Barbie est tel que nous allons visiblement en manger à tous les râteliers d'ici sa sortie du 19 juillet. Même le milieu du jeu vidéo ne sera pas épargné, en témoigne ces quelques initiatives réalisées en partenariat avec Microsoft autour de ses consoles Xbox.

La première est l'ajout dès maintenant de la Chevrolet Corvette EV 1956 rose emblématique de la poupée dans Forza Horizon 5, aux côtés du GMC Hummer EV 2022 de Ken. Elles sont entièrement gratuites et peuvent être débloquées via le Centre de messages du jeu. Sinon, deux concours seront prochainement organisés : l'un permettra de remporter des Barbie habillées avec des vêtements miniatures inspirés de la gamme Xbox Gear, l'autre d'obtenir une Xbox Series S ou une manette à l'effigie du film.

Ce second concours aura lieu sur Twitter à partir du 10 juillet et permettra au plus chanceux de repartir avec une console next-gen entièrement rose, intégré dans une maison de poupée également haute en couleur. Le résultat risque de dénoter avec votre décoration d'intérieur, mais il faut avouer que son originalité fait plaisir à voir.

Cette Barbie est une gameuse ! Cet été, en collaboration avec Warner Bros. Pictures et Mattel, Xbox fait voyager ses fans afin de célébrer l’arrivée très attendue du nouveau film Barbie, qui sortira au cinéma le 19 juillet. En apportant le style caractéristique de Barbie à notre plateforme de jeu, nous rendons hommage à tout ce qui a fait d’elle un modèle iconique : son optimisme sans limite, son parcours professionnel très varié et sa capacité inépuisable à se découvrir soi-même. Les spectatrices et spectateurs de Barbie suivront l’héroïne jusqu’aux confins de Barbie Land et au-delà, et les fans peuvent déjà marcher dans ses pas avec du contenu exclusif pour Forza Horizon 5, une vidéo sur les différentes carrières possibles dans le jeu vidéo, les toutes premières poupées Xbox Barbie et nos accessoires Xbox personnalisés les plus élégants à ce jour.

Conduisez comme Barbie et Ken dans Forza Horizon 5

Barbie est animée par ses diverses ambitions, et elle le fait toujours avec style. Dans le film, Barbie prend la route au volant d’une Chevrolet Corvette EV de 1956 (rose, bien sûr) tandis que Ken roule à ses côtés dans un pick-up GMC Hummer EV de 2022. Désormais, les joueuses et les joueurs de Forza Horizon 5 peuvent les rejoindre avec des versions virtuelles des deux voitures. Tous les joueurs et toutes les joueuses de Forza Horizon 5 recevront ces voitures à thème. Il suffira de les télécharger depuis le Centre de messages du jeu et elles apparaîtront dans votre garage, prêtes pour la course, même si vous ne vivez pas à Barbie Land.

À la rencontre des développeurs

Les jeunes filles s’épanouissent lorsqu’elles ont quelqu’un à qui s’identifier, et Barbie met en lumière leur potentiel infini depuis des décennies. Avec plus de 200 carrières à son actif, Barbie continue de faire naître de nouveaux rêves. Les spectateurs et spectatrices du film se reconnaîtront dans les Barbies du film, qui s’épanouissent dans des professions allant de physicienne à présidente.

En collaboration avec Xbox, une vidéo met en lumière certain·e·s des pendants réel·le·s de ces poupées dans le domaine des jeux vidéo. Les personnes qui travaillent sur la franchise Forza nous parlent de leur propre parcours professionnel, de leurs motivations et de leurs rapports personnels avec Barbie. Les fans pourront également découvrir la vidéo dans le cadre d’un livestream très spécial le 14 juillet depuis le Monde de Barbie, où ils pourront en apprendre plus sur Barbie et voir nos hôtes faire la course dans les véhicules de Barbie et Ken aperçus dans le film, dans Forza Horizon 5.

Xbox joue à la poupée

Quand tout le monde joue, tout le monde gagne ! À l’instar de Barbie Land dans le film, Xbox donne vie à une communauté qui s’enrichit grâce à son caractère inclusif. Pour célébrer notre engagement en faveur d’un lieu conçu pour toutes et tous, nous avons créé dix poupées qui suivent la gamme de Barbie, les poupées les plus diversifiées du marché. Nous les avons habillées avec les derniers vêtements Xbox Gear à la mode, ainsi que d’accessoires comme une console Xbox Series S, une manette sans fil et une manette adaptative. Les fans peuvent gagner ces poupées en participant à un concours international.

Une console de rêve et une maison de rêve

De sa maison de rêve à sa garde-robe de rêve, le style emblématique de Barbie est inégalable. Désormais, vous pouvez transposer son génie de la mode à vos accessoires de jeu, grâce aux façades interchangeables pour manettes sans fil Xbox, conçues d’après les tenues distinctes de Barbie et Ken que vous verrez à l’écran. Vous pouvez également opter pour un remodelage complet avec l’un de nos designs de console personnalisés les plus amusants de ces dernières années : nous offrirons une Xbox Series S qui a été intégrée dans la maison de rêve glamour de Barbie. Les fans auront une chance de gagner ces consoles à partir du 10 juillet en suivant @Xbox sur Twitter et via le programme Microsoft Rewards.