Xbox Series X et S : la technologie Dolby Vision qui va rendre vos jeux plus beaux que jamais disponible

Les Xbox Series X et S sont compatibles avec la technologie sonore Dolby Atmos depuis leur lancement, mais une autre innovation cette fois graphique avait été promise pour les consoles next-gen. La solution Dolby Vision avait en effet été confirmée pour cette génération de consoles, elle qui permet d'améliorer le rendu et les contrastes de l'image sur les écrans compatibles.

Bonne nouvelle, Dolby Vision est accessible dès maintenant sur Xbox Series X et S ! La technologie n'est pas automatiquement appliquée à tous les jeux et logiciels, mais Microsoft travaille avec Dolby pour l'apporter sur une centaine de jeux Optimisés pour Series X|S, dont Halo Infinite, tandis qu'une amélioration automatique est tout de même appliquée sur de nombreux titres déjà sortis et compatibles HDR10 et Auto HDR.

Chez Xbox, nous souhaitons vous offrir la meilleure expérience possible, pour le son comme l’image. C’est la raison pour laquelle nous avons établi un partenariat avec Dolby pour vous proposer un son spatialisé immersif sur nos plateformes avec Dolby Atmos dès 2017, une qualité d’image incroyable pour les films et le streaming avec Dolby Vision en 2018. Puis en 2020, les Xbox Series X|S étaient les premières consoles proposant des jeux en Dolby Atmos et la future compatibilité avec Dolby Vision pour ceux-ci.

Jouez en Dolby Vision dès maintenant sur Xbox Series XIS

Dès aujourd’hui, si vous disposez d’un écran compatible Dolby Vision, vous pourrez profiter des meilleures images dans vos jeux : Dolby Vision est désormais compatible avec ceux-ci sur Xbox Series X|S. Grâce à Dolby Vision, les mondes fantastiques comme les forêts denses ou les villes futuristes baignant dans la lumière des néons se retrouvent sublimées avec des couleurs intenses. L’immersion s’en retrouve améliorée en vous permettant de voir un ennemi caché dans l’ombre ou de découvrir des indices dissimulés. Le tout grâce à un contraste plus élevé et une clarté améliorée dans les scènes sombres comme lumineuses.

Pour s’assurer que toujours plus de jeux seront compatibles, Dolby et Xbox travaillent avec les développeurs afin de leur fournir les outils nécessaires pour que leurs titres tirent pleinement avantage de Dolby Vision. Ils peuvent y parvenir en utilisant les fonctionnalités internes de la Xbox ou en choisissant d’implémenter cette technologie directement dans le moteur du jeu.

Plus de 100 titres de nouvelle génération en HDR optimisés pour les Xbox Series X|S seront prochainement disponibles en Dolby Vision, comme Halo Infinite, qui tirera pleinement parti de la technologie.

Pour vivre l’expérience entière Dolby, essayez Dolby Atmos en téléchargeant l’application Dolby Access et utilisez le casque sans fil Xbox pour profiter de la spatialisation de son ultime.

Les Xbox Series XIS permettent d’améliorer l’image de milliers de classiques

Au-delà des titres optimisés pour Xbox Series X|S, nous souhaitions aussi nous assurer que la bibliothèque de jeux déjà disponibles en HDR ou compatibles Auto HDR pourraient profiter de la technologie. Nous avons donc travaillé avec Dolby pour vous offrir de nouvelles améliorations visuelles grâce à Dolby Vision sur des milliers de jeux en HDR10 ou compatibles Auto HDR. Lorsque vous jouerez à vos Xbox Series X|S sur un écran compatible Dolby Vision, les consoles amélioreront automatiquement vos titres pour vous proposer une expérience riche, immersive et sans précédent.

Comment les Xbox Series XIS et Dolby Vision améliorent votre expérience de jeu

Dolby Vision vous permet de passer à l’étape supérieure du jeu, avec une luminosité, un contraste, des couleurs et des détails incroyables. Les jeux en Dolby Vision se configurent automatiquement sur les écrans compatibles Dolby Vision et vous offrent donc la meilleure image possible. Dolby Vision est également compatible avec les fonctionnalités de nouvelle génération des Xbox Series X|S, comme le Raytracing DirectX, le mode de latence faible automatique, la fréquence d’actualisation variable et la possibilité d’afficher jusqu’à 120 images par seconde, selon les capacités de votre écran.*

*Microsoft et Dolby collaborent avec les fabricants d’écrans pour que les logiciels de ces derniers soient à jour et compatibles avec Dolby Vision en 120 Hz, dans la mesure du possible.

Optimiser l’expérience Dolby Vision sur votre écran

Pour profiter réellement de l’expérience Dolby Vision, vous aurez besoin de deux choses : un écran compatible Dolby Vision et quelques modifications des paramètres de celui-ci pour activer des fonctionnalités telles que le mode de latence faible automatique ou la fréquence d’actualisation variable. La plupart des écrans de 2020 et 2021, ainsi que d’autres modèles plus anciens compatibles Dolby Vision, possèdent des fonctionnalités dédiées au jeu de nouvelle génération et exploitées par Dolby Vision.

Microsoft et Dolby travaillent avec les fabricants d’écrans pour que le jeu en Dolby Vision soit facile d’accès et que les paramètres s’ajustent automatiquement. Si vous possédez un écran n’ayant pas été optimisé pour le jeu de nouvelle génération en Dolby Vision, il est possible que vous constatiez des latences. Vérifiez auprès du fabricant de votre écran, une mise à jour du logiciel de ce dernier peut être nécessaire pour réduire cette latence. Si le problème persiste, vous pourrez désactiver Dolby Vision sur votre console.

Vérifiez que votre écran est compatible Dolby Vision

Pour vérifier que votre écran est compatible Dolby Vision, appuyez sur le bouton Xbox pour ouvrir le Guide. Puis rendez-vous dans Paramètres → Général → Options d’affichage et TV → À propos de votre écran 4K.

Activer Dolby Vision sur Xbox Series X|S

Pour bénéficier de la meilleure expérience Dolby Vision, nous vous recommandons d’utiliser le mode de latence faible automatique. Pour activer Dolby Vision, appuyez sur le bouton Xbox pour ouvrir le Guide. Puis puis rendez-vous dans Paramètres → Général → Options d’affichage et TV → Dolby Vision pour le jeu.

Assurez-vous que votre Xbox et votre écran soient à jour pour la meilleure expérience de jeu.