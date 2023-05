CINEMA : Barbie débarque dans le vrai monde dans un 3e teaser trailer toujours aussi marrant, la chanson Dance The Night de Dua Lipa dévoilée

Cet été, c'est un projet cinématographique bien singulier qui va nous être proposé en salles le même jour qu'Oppenheimer, dans un style bien moins sérieux, le bien nommé Barbie de Greta Gerwig. Warner Bros. Pictures avait jusqu'à hier diffusé deux teasers pour cette adaptation live-action de l'univers de Mattel, et c'est un troisième qui a donc vu le jour, ayant tout d'une bande-annonce avec ses 2 minutes et 34 secondes de scènes pour la plupart inédites. La présence parmi le casting de stars de la chanteuse Dua Lipa n'est d'ailleurs pas anodin, puisqu'elle interprète l'une des chansons du film, Dance The Night, dont le clip a été dévoilé ces dernières heures :

Ce hit estival en devenir est justement utilisé au début de la nouvelle bande-annonce, qui nous en dit et montre bien plus concernant les bases de l'intrigue du long-métrage. Nous assisterons donc à une grosse fête réunissant les Barbie et Ken au sein de leur petit monde parfait où chacun voit la vie en rose. Et, oui, Barbie sera capable de flotter dans les airs, tel un jouet entre les mains d'un bambin. Sauf que du jour au lendemain, le quotidien immaculé du personnage incarné par Margot Robbie va être bouleversé en mode succession de galères dont la perte de ses talons donnant lieu à une bonne blague sur les pieds plats, et aussi sa faculté à léviter. Est-ce lié à la manière dont elle a cassé l'ambiance en évoquant la mort juste avant ?

Suivant les conseils de la Barbie de Kate McKinnon, elle va finalement partir dans le Vrai Monde, à savoir le notre, en compagnie du Ken de Ryan Gosling jouant les passagers clandestins. Ces deux-là ne vont pas y passer inaperçus à Los Angeles avec leurs looks hauts en couleur ! Et aussi léger soit-il, le film traitera visiblement à sa manière de sujets plus profonds, dont le harcèlement sexuel. Même si le couple va finir au trou (et pas qu'une fois), l'abruti ayant claqué les fesses de Barbie méritait clairement le coup de poing qu'il s'est pris ensuite ! Nous avons également la confirmation que Will Ferrell incarnera le CEO de Mattel, qui va tout faire pour ne pas que la présence de Barbie et Ken dans notre monde s'ébruite, se posant donc en grand méchant.





Et comme l'indiquent les phrases d'accroche de la vidéo, que nous aimions ou non Barbie, ce film est fait pour nous. Difficile de leurs donner tort pour le moment. Par ailleurs, les sous-titres de la version internationale indiquent que la vieille femme qui déclare que les humains n'ont qu'une fin contrairement aux idées qui sont éternelles se nomme Ruth. Oui, comme Ruth Handler, la créatrice de la poupée Barbie. Un très bel hommage qui promet une rencontre intéressante entre les deux femmes.

Bande-annonce VOSTFR

Bande-annonce VF

Pour terminer, revenons sur la bande-son du film, qui aura droit à son album dédié produit par Mark Ronson et qui sera disponible le 21 juillet. En plus de Dance The Night de Dua Lipa, nous aurons droit à un inévitable remix de Barbie Girl d'Aqua entendu à la fin du trailer, qui sera une collaboration du groupe avec Nicki Minaj et Ice Spice. La présence d'Ava Max suggère que son tube Not Your Barbie Girl pourra aussi être entendu, tandis que Ryan Gosling poussera également la chansonnette. Nous retrouvons sinon Charli XCX, Dominic Fike, FIFTY FIFTY, Gayle, HAIM, Kali, KAROL G, Khalid, Lizzo, PinkPantheress (avec Boy's a liar ?), Tame Impala et The Kid LAROI, d'autres artistes non annoncés devant s'ajouter à cette liste.

Nous pourrons découvrir Barbie au cinéma le 19 juillet en France. Tout son univers peut être retrouvé sur Amazon.