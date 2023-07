CINEMA : Barbie, le Ken de Ryan Gosling pousse la chansonnette en vidéo

La semaine prochaine, c'est un univers connu de tous qui va faire ses grands débuts en live action dans nos salles de cinéma, le film Barbie de Greta Gerwig. Chose étonnante pour un tel projet de Warner Bros. Pcitures, nous n'avons au final eu droit qu'à trois bandes-annonces depuis décembre dernier, dont les deux premières faisaient office de teaser, la plus récente étant nommée « main trailer » en dehors de la France. Pour un long-métrage durant 1h54, cela laisse donc de la place pour des surprises, ce qui n'est pas un mal. Si vouliez en voir un poil plus avant de vous décider à vous rendre en salle, une vidéo dédiée au Ken de Ryan Gosling a été mise en ligne en amont de l'avant-première à Los Angeles, où ce dernier pousse la chansonnette, comme prévu.

Nous connaissions déjà les talents de chanteur de l'acteur canadien, notamment dans l'excellent La La Land de Damien Chazelle, et il interprète donc ici Just Ken, une chanson où le personnage exprime son mal-être de n'être que le beau blond bien gentil traînant avec Barbie, l'aimant sans rien avoir en retour. Les autres Ken, dont celui de Simu Liu, l'accompagnent ensuite en chœur, pour un rendu très accrocheur. Et bonne nouvelle, aucun doublage n'est effectué dans la version française durant la chanson.

Et pour rester dans le thème musical, des extraits de Barbie Dreams de FIFTY FIFTY feat. Kaliii et What Was I Made For? de Billie Eilish ont été partagés.

Billie’s upcoming song, “What Was I Made For?” featured in the new Barbie movie trailer. pic.twitter.com/xF6sXBGfqJ — billie eilish (@billieeilish) July 10, 2023

Barbie au cinéma, ce sera à partir du 19 juillet en France.

