Phasmophobia : enfn de bonnes nouvelles pour les versions PSVR 2, PS5 et Xbox Series X et S

Souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, Kinetic Games annonçait un nouveau report de Phasmophobia pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et PSVR 2. Le studio a fait face à plusieurs difficultés imprévues qui l'ont obligé à retarder le lancement de ces versions, mais il est de retour aujourd'hui avec de bonnes nouvelles.

Kinetic Games annonce à l'occasion du Xbox Partner Preview que Phasmophobia sera disponible le 29 octobre prochain dans une version Early Access sur PS5, PSVR 2 et Xbox Series X|S. Les joueurs sur consoles vont enfin pouvoir découvrir ce jeu d'horreur coopératif à la fin du mois, pile pour Halloween. Au passage, Kinetic Games annonce que Phasmophobia s'est déjà écoulé à 20 millions d'exemplaires sur PC. Voici un résumé du jeu :

Vous et votre équipe d’amis incarnerez des chasseurs de fantômes, partant en mission dans des lieux hantés pour enquêter, provoquer et survivre à des rencontres paranormales. Utilisez une panoplie d’outils pour découvrir la nature des entités auxquelles vous faites face et tentez de vous échapper vivant. Attention toutefois, les fantômes peuvent vous entendre via vos communications… tout comme votre équipe.