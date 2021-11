PlayStation Direct : bientôt une arrivée en France pour la boutique officielle de vente de consoles, jeux et accessoires

Cela fait un peu plus de deux ans que les États-Unis peuvent se fournir en consoles, jeux et accessoires PlayStation via le site PlayStation Direct. L'Europe attendait de pouvoir faire de même sur son territoire, et une offre d'emploi avait laissé entendre que Sony Interactive Entertainment planchait dessus l'année dernière. Le constructeur a confirmé son intention lors d'un point financier en mai dernier et concrétise désormais son projet.



Dès aujourd'hui, le site direct.playstation.com est accessible... en Allemagne. Mais rassurez-vous, le portail ouvrira également en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg « très prochainement ». Il donne accès à « une variété de produits PlayStation, tels que les consoles et les accessoires, y compris les nouvelles DualSense Midnight Black et Cosmic Red, ou encore le casque-micro sans fil PULSE 3D en Midnight Black » et des jeux récents. Et, oui, il permet bien d'acheter une PS5 lorsque celle-ci est en stock, ce qui devrait donner de nouvelles occasions aux joueurs de se procurer une console next-gen.

Nous vous tiendrons au courant de l'ouverture du site PlayStation Direct en France dès qu'elle aura lieu. D'ici là, les jeux et accessoires de la marque sont en vente chez les revendeurs habituels.

