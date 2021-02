PlayStation Gear : la boutique officielle de retour en France, avec un tas de vêtements, accessoires et produits dérivés en tout genre

Cela fait plusieurs années que Sony Interactive Entertainment vend des vêtements et des goodies via sa boutique PlayStation Gear. Elle avait ouvert en Europe en 2015 avec une offre similaire à ce qui se faisait auparavant outre-Atlantique, mais début 2020, elle avait fermé sans trop d'explications. Et c'est sans davantage de précisions que SIE ouvre à nouveau les commandes depuis l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni !

Le site PlayStation Gear est désormais accessible depuis la France donc, et donne accès à une variété de vêtements, accessoires, sacs à dos, tasses, gourdes, décorations, et bien plus, inspirés par des licences comme Ghost of Tsushima, God of War ou The Last of Us, ou tout simplement à l'image de la marque. Une collection Horizon Raw Materials est même lancée à cette occasion, et permet de s'acheter des tee-shirts, la bande-son, un roman graphique ou encore le jeu de plateau officiel.

Articles Horizon Raw Materials disponibles sur la boutique PlayStation Gear La marque d’articles de Guerrilla, Horizon Raw Materials, propose toute une gamme de nouveaux produits disponibles exclusivement en ligne. Cette nouvelle gamme inclut des tee-shirts ornés de l’artwork original de Horizon Forbidden West dans trois coloris différents, mais aussi des tasses superbement conçues qui raviront les fans de la série. Nous avons également ajouté à la boutique PlayStation Gear des produits Horizon Raw Materials préalablement disponibles ; dont un exemplaire du roman graphique original, The Sunhawk, avec une couverture exclusive à la boutique PlayStation Gear ; le jeu de plateau Horizon Zero Dawn: The Board Game ; et la bande-son originale de Horizon Zero Dawn en vinyle qui vous plongera dans l’atmosphère du monde d’Aloy. Nous sommes ravis de proposer cette collection incroyable sur la boutique PlayStation Gear, qui sera disponible dans tous les pays dans lesquels la boutique PlayStation Gear livre ses produits, à savoir : en Allemagne, en Autriche, au Belize, en Bolivie, au Canada, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, en Espagne, aux États-Unis, en France, au Guatemala, au Honduras, en Irlande, en Italie, au Mexique, au Nicaragua, au Panama, au Paraguay, au Pérou, au Royaume-Uni, au Salvador et en Uruguay.

Vous pouvez aussi trouver d'autres produits dérivés PlayStation chez Micromania Zing.

