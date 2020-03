Horizon: Zero Dawn, des comics avec une nouvelle héroïne annoncés pour cet été

Pour étoffer l'univers d'un jeu vidéo à succès, il n'est pas rare que des studios nous proposent des œuvres au format papier, qu'il s'agisse de romans ou de bandes dessinées. Horizon: Zero Dawn va lui se décliner en comics.

La nouvelle avait été annoncée en fin d'année dernière, avec d'abord un #0 gratuit prévu pour le Free Comic Book Day du 2 mai 2020. Mais Titan Comics n'attendra pas de connaître l'accueil du public pour enchaîner sur plusieurs numéros, écrits par la scénariste récompensée du jeu vidéo Ann Toole. Elle sera ici associée Ann Maulina, novice du milieu, pour une histoire se déroulant après les évènements d'Horizon: Zero Dawn. Le scénario mettra à l'honneur un personnage secondaire, Talanah Khane Padish, ici propulsée au premier rang après la disparition d'Aloy.

« Les fans vont adorer les histoires que nous avons à raconter sur Talanah et Aloy, alors que nous élargissons l'univers Horizon Zero Dawn dans cette nouvelle série de bandes dessinées », a déclaré le rédacteur en chef Tolly Mags. « Je suis vraiment excité de voir leur réaction quand cette nouvelle histoire explosive arrivera. »

Le #1 du comics Horizon: Zero Dawn est prévu pour le 22 juillet en boutique physique et numérique, et profitera d'une couverture dessinée par Stanley Lau dit Artgerm. Pour rappel, c'est aussi cet été que sortira la version PC de la désormais ex-exclusivité PS4.

