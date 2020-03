Horizon: Zero Dawn, première image et première nouveauté pour la version PC

C'était un secret de polichinelle : la version PC d'Horizon: Zero Dawn a été confirmée au détour d'un entretien avec Hermen Hulst, ancien président de Guerrilla Games et nouveau directeur de SIE Worldwide Studios. Aucune information n'avait cependant été donnée sur le fond du portage et d'éventuelles nouveautés techniques.

Les joueurs ont cependant vite découvert une image inédite d'Horizon: Zero Dawn sur sa nouvelle page Steam, au milieu des captures estampillées comme prises sur PS4 Pro. Il s'agit d'un screenshot au format 21:9, qui n'a pas pu être pris sur une console PlayStation. Forcément, les joueurs se sont demandé si cette nouvelle version ne serait pas compatible avec les écrans ultra-larges, et les développeurs n'ont pas pu botter en touche, à l'instar de la Community Manager Anne van der Zanden.

Nous serons compatibles avec les écrans ultra-larges ! Comme d'autres l'ont déjà noté, la première capture de la page Steam est issue du portage PC.

Et d'une première exclusivité pour cette version PC, prévue pour cet été 2020, au moins via Steam. Bien évidemment, la liste des nouveautés techniques devrait être bien plus large, mais il faudra attendre un peu pour en savoir plus.

