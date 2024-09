Horizon Zero Dawn Remastered est une réalité et sortira bientôt, quels arguments d'achat nous fait miroiter Sony ?

Dire que la licence Horizon de Guerrilla Games est appréciée chez Sony Interactive Entertainment est un doux euphémisme, d'autant plus depuis que Hermen Hulst est passé à la tête du Studio Business Group de SIE, puisque c'est sous son impulsion que le studio est passé des Killzone à cet univers post-post-apocalyptique. Depuis Horizon Zero Dawn en 2017, Aloy est devenue une égérie PlayStation, que nous avons retrouvée en 2022 dans Horizon Forbidden West et même plus récemment dans ASTRO BOT sous une mignonne forme robotique. Après le titre VR Horizon Call of the Mountain et en attendant LEGO Horizon Adventures ainsi que l'inévitable troisième épisode principal, la rumeur courrait depuis deux ans qu'un remaster voire un remake du jeu d'origine soit en développement. Ces derniers jours, l'ESRB a carrément affiché une fiche pour un certain Horizon Zero Dawn Remastered. Bref, difficile d'être plus explicite et c'est donc lors du State of Play que l'officialisation est survenue.

Mais quels seront les arguments de SIE pour convaincre les joueurs de repasser à la caisse et se procurer Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 et PC (Steam et Epic Games Store) alors même que le jeu est déjà jouable sur ces plateformes, avec sur la console un patch qui avait permis un framerate à 60 fps. Eh bien, tout d'abord, comme expliqué sur le PlayStation Blog, la justification de son existence est la suivante :

Chaque année, des millions de nouvelles personnes découvrent Horizon Zero Dawn pour la première fois. Mais dans le monde de l'infographie, ces sept années représentent une période assez longue, car les technologies évoluent sans cesse. Après toutes ces années, nous souhaitions vraiment que les joueurs et joueuses découvrant Aloy dans sa toute première aventure puissent le faire via une version du jeu qui soit digne des performances de leur PS5 ou de leur PC, lorsque compatible.

Il y a de quoi être perplexe, mais passons. Horizon Zero Dawn Remastered disposera de l'audio 3D de la PS5 avec de l'Atmos et des centaines de petites améliorations, du support des retours haptiques, de textures, shaders et modèles de personnages améliorés afin d'atteindre la fidélité visuelle de sa suite Horizon Forbidden West, avec de la 4K, ainsi que de plus de 10 heures de dialogues réengistrés, avec de la capture de mouvements et des angles de caméra revus. Et ce n'est sans doute pas anodin que la fin de la vidéo nous fasse entendre la voix de Sylens, de manière à nous faire comprendre que le travail du regretté Lance Reddick n'a pas été touché. L'usage d'un SSD permettra également de voyager rapidement entre les campements. Des fonctionnalités d'Horizon Forbidden West comme les commandes configurables, les signaux haptiques et d'autres options seront aussi de la partie.

De plus, le jeu sera compatible nativement avec la PS5 Pro pour en tirer partie. Sur PC, l'interface PlayStation avec les Trophées seront intégrés, ce qui signifie l'usage d'un compte PSN. Compatibilité avec les écrans ultra-larges, DLSS 3 de NVIDIA, FSR 3.14 d'AMD, il y aura donc de légères nouveautés techniques même sur ordinateur.

Ce remaster réalisé par Nixxes ne tardera pas à sortir puisqu'il est déjà daté au 31 octobre, incluant évidemment le DLC The Frozen Wilds. Les précommandes débuteront le 3 octobre et davantage de détails seront donnés d'ici le lancement. Si vous possédez déjà Horizon Zero Dawn, sachez que les sauvegardes seront compatibles et l'argument du New Game+ est donné pour donner envie de s'y replonger. Une mise à niveau sera en effet proposée pour 9,99 $ (à voir si cela restera pareil en euros cette fois...). Oui, même sur PC, c'est beau le progrès. Attention toutefois, car la version PlayStation Plus n'est pas éligible à cela... contrairement au jeu obtenu durant Play At Home.

