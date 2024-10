Horizon Zero Dawn Remastered : un premier comparatif qui en met plein la vue

Le mois dernier, Sony a officialisé Horizon Zero Dawn Remastered, une version modernisée pour PC et PlayStation 5 du jeu d'action et d'aventure de Guerrilla Games, sorti à l'origine en 2017. Pour de nombreux joueurs, un tel effort n'était pas vraiment nécessaire, Horizon Zero Dawn est aujourd'hui encore magnifique sur ces deux plateformes, mais Nixxes a partagé plusieurs détails sur les améliorations via un récent article du PlayStation Blog anglophone.

Le studio en charge du portage a évidemment accompagné son billet de nouvelles captures, ce qui a donné l'idée à un certain Lanny16_I_think sur Reddit de réaliser un comparatif en images entre la version PS5 de Horizon Zero Dawn et la version Remastered sur PC. Force est de constater qu'il y a une vraie amélioration graphique, l'éclairage est plus travaillé, les PNJ sont plus nombreux, les reflets plus réalistes, les arbres plus crédibles à longue distance, les textures bien plus fines, etc.. Oui, Horizon Zero Dawn est très beau, mais sa version Remastered est sublime. Toutes les images comparatives sont à admirer sur la page suivante.

Pour rappel, si vous avez déjà Horizon Zero Dawn, l'upgrade ne vous coûtera que 9,99 €, un montant très honnête pour des telles améliorations. Malheureusement, si vous n'avez pas le jeu, Sony a décidé d'augmenter son prix sur le PlayStation Store et de le supprimer de Steam et de l'Epic Games Store, ne laissant plus le choix aux joueurs PC que d'opter pour Horizon Zero Dawn Remastered au prix fort... et avec une connexion au PlayStation Network obligatoire.

Vous pouvez précommander Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 à 49,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac, sa date de sortie est fixée au 28 octobre 2024.