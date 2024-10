Horizon Zero Dawn Remastered dévoile ses configurations PC

Aloy sera de retour à la fin du mois avec Horizon Zero Dawn Remastered, une version améliorée du premier volet de la franchise pour PlayStation 5 et PC. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu de base pourront profiter de cette version remastérisée pour 9,99 €, mais les autres devront passer à la caisse, et pas question de tricher en achetant à bas prix le jeu de 2017, il n'est plus disponible sur Steam et l'Epic Games Store. À quelques jours de la sortie, Nixxes, en charge du développement de cette version remastérisée, dévoile les configurations requises pour jouer à Horizon Zero Dawn Remastered sur PC. Pas de surprises ici, il faudra une machine très récente pour jouer en 4K et à 60 fps avec les réglages à fond :

Minimum Recommandé Haut Très haut Réglages Très bas Moyen Haut Très haut Performances moyennes 720p à 30 fps 1080p à 60 fps 1440p à 60 fps

ou

4K à 30 fps 4K à 60 fps Processeur Intel Core i3-8100

ou

AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i5-8600

ou

AMD Ryzen 2 3600 Intel Core i7-9700

ou

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-11700

ou

AMD Ryzen 7 5700X Mémoire vive 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Go)

ou

AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go) NVIDIA GeForce RTX 3060

ou

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070

ou

AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080

ou

AMD Radeon RX 5900 XT Stockage 135 Go d'espace libre Système d'exploitation Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)



La date de sortie de Horizon Zero Dawn Remastered est fixée au 31 octobre 2024, vous pouvez le précommander contre 44,99 € sur Gamesplanet.

