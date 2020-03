Horizon: Zero Dawn, PlayStation officialise la version PC et rassure les joueurs sur ses exclusivités

Il n'y a pas de fumée sans feu. Cela faisait plusieurs semaines qu'un portage PC d'Horizon: Zero Dawn faisait parler de lui, et il vient aujourd'hui d'être confirmé par PlayStation via le PlayStation Blog, dans le cadre d'un entretien avec Hermen Hulst, ancien président de Guerrilla Games et nouveau directeur de SIE Worldwide Studios.

C'est donc à l'été 2020 qu'Horizon: Zero Dawn verra le jour sur PC, mais pour les spécificités techniques et les éventuelles nouveautés, il faudra repasser, car la véritable annonce n'est pas pour tout de suite.

En parlant d'expérimentation, il y a eu des rumeurs d’Horizon: Zero Dawn - Complete Edition qui pourrait arriver sur PC… Pouvez-vous confirmer ou infirmer cela ? Oui, je peux confirmer que Horizon Zero Dawn arrive sur PC cet été… Il y aura bientôt plus d'informations de la part Guerrilla et des nouveaux directeurs de studio [Michiel van der Leeuw, JB van Beek et Angie Smets]. La PlayStation n'est pas étrangère à l'édition de titres sur PC, mais Horizon: Zero Dawn est l'un des plus grands jeux à faire ce saut. Y a-t-il quelque chose que vous auriez à dire aux fans de PlayStation ? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir ? Bien sûr. Je pense qu'il est important que nous restions ouverts à de nouvelles idées sur la façon d'amener plus de gens sur PlayStation et de montrer aux gens ce qu'ils ont manqué. Et pour mettre peut-être quelques esprits à l'aise, publier un titre AAA first-party sur PC ne signifie pas nécessairement que chaque jeu arrivera maintenant sur PC. Dans mon esprit, Horizon: Zero Dawn était juste un bon choix dans ce cas particulier. Nous n'avons pas de plan pour des versions PC systématiques, et nous restons à 100% engagés dans le matériel dédié.

Pour les fans de la marque PlayStation, Hermen Hulst se veut aussi rassurant : non, toutes les exclusivités ne verront pas systématiquement le jour sur PC. L'idée est ici de proposer un avant-goût des jeux PS4 aux joueurs de cette plateforme, pour leur donner envie d'en voir plus en achetant une PS4 ou une PS5. Le concept « d'exclusivité » devient malgré tout de plus en plus trouble, mais ce ne sera pas pour déplaire à une partie des joueurs.