Horizon Zero Dawn : de superbes couvertures alternatives pour le numéro #1 du comics

En attendant un hypothétique Horizon Zero Dawn 2, encore au cœur des rumeurs le mois dernier, la licence va se développer avec un comics. Tout simplement nommé Horizon Zero Dawn, il est écrit par Ann Toole, scénariste sur le jeu, et dessiné par Ann Maulina.

Il nous racontera l'histoire de Talanah Khane Padish alors qu'elle enquête sur la disparition d'Aloy. Le premier numéro devait paraître le 22 juillet, et a depuis été repoussé au 5 août, mais ce n'est pas la raison de sa saillie médiatique de la semaine. Titan Comics vient de révéler l'intégralité des couvertures alternatives qu'il sera possible de collectionner pour le premier numéro, avec plusieurs artworks qui méritent le détour.

Nous connaissions la première, signée Stanley Lau dit Artgerm, mais il y en aura également une reprenant l'imagerie du jeu vidéo sans fioriture, une imaginée par Loish, une réalisée directement par Ann Maulina, une façon manga par Peach Momoko, et une variante sobre avec seulement des traits et des ombres bleus.

Quant à savoir où et comment nous pouvons récupérer l'une ou l'autre de ces couvertures alternatives, Titan Comics n'a pas encore été clair sur le sujet.

