RUMEUR sur Horizon Zero Dawn 2, une sortie en exclusivité sur PS5, une trilogie et du multijoueur en vue

Horizon Zero Dawn va connaître une deuxième vie sur PC cet été, mais la licence ne devrait pas s'arrêter là. Guerrilla Games planche sur un projet secret depuis 2017, et les rumeurs et la logique voudraient qu'il s'agisse d'une suite : au vu de l'histoire du titre et de son succès commercial, le contraire serait étonnant.

La Toile s'est à nouveau excitée sur ce futur jeu cette semaine : Guerrilla Games a publié une nouvelle offre d'emploi pour recruter un scénariste spécialiste des RPG en monde ouvert, ravivant les espoirs d'un Horizon Zero Dawn 2. Au tour de VGC de mettre de l'huile sur le feu en annonçant que ses informateurs lui ont confié que la suite était bel et bien en développement, et surtout que les développeurs ont une trilogie en tête. Un scénario complet liant les différents épisodes serait prévu depuis le départ, mais la transformation en saga n'aurait été actée que suite au succès sur PS4. Le développement du jeu aurait bel et bien débuté dès 2017, à la base pour paraître sur la console de génération actuelle, mais il aurait entretemps était repensé pour devenir une exclusivité PS5.

Horizon Zero Dawn 2 aurait une dimension « gigantesque », avec un univers encore plus grand et riche, et davantage de possibilités d'exploration. Petite surprise : du multijoueur coopératif serait prévu, mais il n'est pas clair s'il s'agit d'une déclinaison de la campagne ou d'un mode à part. Un stand-alone en coopération faisant le lien entre les deux épisodes aurait un temps été imaginé, mais là, les sources ne savent pas s'il est encore d'actualité. Des concept arts qui ont fuité en 2014 et dont la véracité a été vérifiée par VGC montraient d'ailleurs déjà que l'idée avait été étudiée pour Horizon: Zero Dawn (voir ci-dessus).

Horizon Zero Dawn 2, ou quel que soit son nom, sera-t-il l'un des premiers jeux phares de la PS5 ? Il faudra certainement attendre la présentation du line-up de la machine pour le savoir.