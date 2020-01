RUMEUR sur Horizon: Zero Dawn, l'exclusivité PS4 sortirait sur PC cette année

Au début de l'année 2017, Guerrilla Games sortait sa nouvelle licence en exclusivité sur PS4, Horizon: Zero Dawn, nous plongeant dans un univers post-post-apocalyptique rempli de mechas. Alors que la PlayStation 5 est déjà dans toutes les têtes et qu'une suite ne fait presque aucun doute, nous pourrions voir le jeu de rôle porté sur PC et ce dès cette année !

Oui, vous avez bien lu. Pour ne pas changer, c'est Jason Schreier de Kotaku qui partage la nouvelle, appuyant ses dires sur ce que lui ont raconté trois sources familières des plans de Sony. Bien qu'il ne s'agirait pas de la première exclusivité de la PS4 à finir sur ordinateur, Detroit: Become Human et d'autres jeux de Quantic Dream ayant déjà été portés, et Death Stranding ayant été annoncé sur la plateforme avant même son lancement, les conditions sont tout de même différentes. En effet, Guerrilla Games appartient à Sony depuis 2005 et ce serait donc une première pour le géant japonais de laisser filer l'une de ses exclusivités, même si le jeu de Kojima Productions a été financé et publié par l'éditeur.

Alors, Sony commencerait-il à faire comme Microsoft, qui sort ses exclusivités Xbox également sur Windows 10 ? Eh bien, le journaliste pense que ce ne serait pas le seul jeu exclusif concerné par un portage PC, donc c'est bel et bien un cas à envisager.

Bien que Jason Schreier se trompe rarement sur ce genre de chose, restons tout de même prudents et attendons une annonce officielle de la part de Sony avant de trop nous emballer. Que pensez-vous de l'arrivée de jeux PlayStation sur PC, sachant que le PS Now avait déjà fait un pas dans ce sens ?