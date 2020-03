God of War: Fallen God, un nouveau comics pour faire le lien entre God of War III et God of War

Vous l'ignoriez peut-être, mais God of War a fait deux passages dans le petit monde des comics avec des séries éponymes : une en six numéro chez DC Comics au début de la décennie passée qui accompagnait la sortie de God of War III, et une en quatre parties chez Dark Horse Comics qui sert de préquelle au God of War de la PS4.

En attendant le retour de la franchise de Sony Santa Monica Studio, une nouvelle histoire papier va voir le jour, toujours chez Dark Horse Comics, et toujours sous la plume de Chris Roberson. Il sera encore une fois accompagné par le dessinateur Tony Parker (non, l'autre), suppléé par le coloriste Dan Jackson et le « lettreur » John Roshell. God of War: Fallen God nous contera une aventure inédite de Kratos, faisant le lien entre God of War III et God of War version 2018.

Kratos, dieu de la Guerre, est de retour ! Sa guerre contre les dieux de l'Olympe passée, Kratos se construit une nouvelle vie dans les contrées sauvages et éloignées du Nord. Cherchant à mettre la rage qui a défini la majeure partie de sa vie derrière lui, Kratos déclenche par inadvertance une querelle avec une secte mystérieuse de berserkers après avoir tenté de sauver un étranger malmené par un ours monstrueux. Mais pour l'ancien Fantôme de Sparte, aucune bonne action ne reste impunie.

Pour les curieux, le #1 de God of War: Fallen Gods, dont la couverture est visible ci-dessus, sortira le 24 juin 2020 aux États-Unis. En France, il faudra certainement attendre plusieurs numéros pour qu'un volume relié commence à être évoqué par chez nous, comme ce fut le cas pour le précédent projet.

