God of War Ragnarök : la conception de Vanaheim expliquée dans un nouveau carnet des développeurs

Depuis que God of War Ragnarök est sorti, la série de vidéos servant à nous montrer les coulisses de son développement contiennent quelques spoilers et nous ont permis d'en apprendre davantage au sujet de la manière dont Christopher Judge a donné vie à Kratos, en plus de donner la parole à certains doubleurs du personnage, et la création de la bande-son de Bear McCreary. Cette semaine, l'équipe du jeu revient sur la conception de l'un des Neuf Royaumes, à savoir Vanaheim, la terre d'origine de Freya qui a comme thématique la jungle.

La vidéo donne donc la parole à l'artiste des environnements senior Aaron Contreras, l'artiste des environnements 3D Lina Li, le designer senior encadrant la conception des niveaux Jeremy War (un nom qui le prédestinait à travailler chez SMS), la conceptrice des niveaux Elizabeth Wright et la productrice Carol Williams durant 11 bonnes minutes riches en enseignements, mais à ne regarder que si vous avez déjà visité ce monde lors de votre partie.

Si vous souhaitez vous procurer God of War Ragnarök et encore plus faire gonfler les millions de vente du jeu, il est disponible à partir de 62,99 € à la Fnac.

