PS5 : Sony met en garde Dbrand, vendeur de coques noires

La PlayStation 5 de Sony a la particularité d'arborer des plaques latérales facilement amovibles, bien pratique pour accéder à la l'intérieur de la console mais aussi pour la personnaliser. Problème, Sony ne vend toujours pas de coques officielles, mais met quand même des bâtons dans les roues des revendeurs tiers.

Sony a déjà interrompu les activités de PlateStation5 / CustomizeMyPlates, ce qui n'a pas empêché Dbrand de proposer des plaques noires pour PS5. Sur Reddit, le constructeur narguait même la firme japonaise en inscrivant « Attaque nous en justice, Sony ». Eh bien Sony a pris Dbrand au mot et vient d'envoyer une lettre leur demandant gentiment d'arrêter la fabrication de ces plaques, qui violent sa propriété intellectuelle. Pourtant, Dbrand explique qu'il ne reprend aucun logo déposé par Sony, remplaçant les Croix, Carré, Rond et Triangle par des dessins de crânes, têtes de robots, symboles du danger biologique et de pyramides. D'ailleurs, le constructeur se demande ironiquement comment Squid Game a pu utiliser les logos de rond, carré et triangle dans la série, Sony étant visiblement très pointilleux sur le sujet. Dans le cas de la série de Netflix, ils font références à ces formes présentes dans le nom Squid Game écrit en coréen.

Dans sa lettre, partagée sur Reddit par Dbrand, Sony ne cite en effet pas de proriétés intellectuelles précisemment, semant le doute. Pire, le constructeur de la PS5 parle de propriétés en attente de validation, mais demande déjà à Dbrand de cesser son activité, sous peine d'aller jusqu'au procès. Le fabriquant a déjà suspendu les ventes de ses plaques noires, désormais des modèles collector, mais l'a quand même mauvaise. Il compare la situation à un acheteur de Ford F-150 (pickup très populaire en Amérique du Nord). L'acheteur a parfaitement le droit de remplacer des pièces du véhicule, pour améliorer les performances ou son apparence, Dbrand se demande pourquoi il n'est pas possible de faire de même avec de simples coques de PlayStation 5. Le fabricant a quand même quelques idées, présumant que Sony cherche à protéger des brevets légitimes mais qui ne sont pas indiqués dans sa lettre, que la popularité de Dbrand lui fait de l'ombre, ou qu'il va prochainement lancer ses propres coques officielles, avec donc un monopole discutable.

L'affaire est loin d'être terminée entre Dbrand et Sony, mais il est clair que les possesseurs de PS5 vont avoir du mal à personnaliser leur console comme bon leur semble à l'avenir. Pour rappel, Sony a déjà décliné sa manette DualSense en noir, elle est vendue 67,97 € sur Amazon.