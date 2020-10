PS5 : un site vend déjà des coques colorées non officielles pour redécorer votre console

La vidéo officielle du démontage de la PS5 nous a permis de constater quelque chose que les joueurs imaginaient depuis quelque temps déjà : les deux coques blanches qui protègent l'unité principale peuvent facilement être enlevées. Certains pensent déjà que Sony Interactive Entertainment vendra des coques alternatives pour habiller notre console d'autres couleurs à l'avenir. Une société a néanmoins décidé de devancer le constructeur en proposant ses propres « façades » officieuses en précommande, pour une livraison dès le 12 novembre, date de sortie de la PlayStation 5.

Il y a actuellement 5 coloris à la vente (Noir Mat, Rouge Cerise, Chromatique, Bleu Indigo et Jungle Camo), affichés à 34,99 €, que ce soit pour la PS5 standard ou la PS5 Digital Edition. Nul ne sait comment PlateStation5 a obtenu ou déterminé les bonnes dimensions pour créer des plaques s'assemblant parfaitement avec une PlayStation 5. Et si vous avez un doute, rassurez-vous, il s'engage à vous rembourser si elles ne s'imbriquent pas correctement.

Tous les achats sont garantis pour s'adapter à votre PS5. Sinon, nous vous rembourserons. Ceci est une façade non officielle de PlayStation 5. Nous ne sommes en aucun cas affiliés à Sony, PlayStation ou la marque PlayStation 5.

D'ailleurs, les premiers visuels sont encore des rendus 3D et pas des coques bien réelles prises en photo, même si des clichés des produits réels sont promis une fois les premiers finalisés. Sony Interactive Entertainment ayant probablement pensé sa console pour assurer de bonnes déperditions de chaleur, nous ne sommes pas non plus à l'abri que les façades aient les bonnes propriétés thermiques. Si vous voulez malgré tout personnaliser votre PlayStation 5 dès le lancement, à vos risques et périls. La PS5 n'est actuellement pas disponible en précommande, faute de stock, au contraire de ses accessoires.

