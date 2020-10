24H sur GAMERGEN.COM : un point sur les PS5 et Xbox Series, la mise à jour de Days Gone, et un site Final Fantasy XVI

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 29 octobre 2020 ?

Nous sommes en confinement et certains s’inquiètent concernant les sorties des PS5 et Xbox Series (X et S). Pas de panique, nous avons fait le point sur quelques boutiques, il sera possible de les récupérer chez certains revendeurs. À côté de cela, Day Gone a eu droit à une mise à jour 1.70, et un site officiel de Final Fantasy XVI a ouvert.

Dans le reste de l'actualité, les configurations et les spécificités de la version PC de Call of Duty: Black Ops Cold War ont été officialisées, l’édition PC de Cyberpunk 2077 est prête, un bug dans Watch Dogs Legion fait cracher des Xbox One X, nous avons jeté un œil sur les soldes du moment sur le Xbox Live, 5 minutes de gameplay en 4K de Demon's Souls sont visibles sur la Toile, les jeux gratuits de novembre concernant le Xbox Live Games with Gold ont été communiqués, et le tournage du film Uncharted est terminé.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions : TEST de The Dark Pictures: Little Hope, le jeu qui vous donne encore envie de rejouer à Until Dawn