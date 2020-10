Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de novembre 2020 dévoilés, rien ne change pour les Xbox Series X et S

Vous vous attendiez à des changements du Xbox Live Games with Gold pour l'arrivée des Xbox Series X et S ? À priori, ce sera le statu quo pour le moment. L'offre réservée aux abonnés Xbox Live Gold, et donc aux clients du Xbox Game Pass Ultimate, nous donnera encore accès à deux jeux Xbox One et deux jeux « rétro » par mois, bien évidemment tous jouable sur Xbox One et donc sur next-gen.

Quels sont les quatre titres proposés ces prochaines semaines ? Vous aurez droit à Aragami: Shadow Edition du 1er au 30 novembre et Swimsanity! du 16 novembre au 15 décembre, ainsi qu'à Full Spectrum Warrior, un jeu Xbox, du 1er au 15 et LEGO Indiana Jones, celui de la Xbox 360 du 16 au 30.

L'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate coûte pour rappel toujours 12,99 € par mois.

