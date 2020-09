Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits d'octobre 2020 dévoilés

Qu'adviendra-t-il des Xbox Live Games with Gold avec l'arrivée des Xbox Series X et S ? Pour le moment, nous n'avons pas vraiment la réponse, mais Xbox continue son train-train habituel en nous proposant deux jeux de l'ère Xbox 360 et deux autres de l'ère Xbox One en octobre 2020. Vous pourrez retrouver Slayaway Camp: Butcher’s Cut du 1er au 31 octobre sur Xbox One, et Maid of Sker du 16 octobre au 15 novembre, tandis que sur Xbox 360, ce sont Sphinx et la Malédiction de la Momie et Costume Quest qui seront téléchargeables du 1er au 15 puis du 16 au 31.



Pas familiers avec ces jeux ? Voici comment ils sont décrits sur le site officiel du constructeur.

Slayaway Camp: Butcher’s Cut Un jeu de casse-tête dément où vous incarnez Face de crâne, un tueur psychopathe assoiffé de vengeance. Dirigez l’adorable tueur fou dans plus de 300 niveaux de casse-têtes isométriques pour massacrer des victimes dans cet hommage aux films d’horreur des années 80. Maid of Sker Ne paniquez pas… ne respirez même pas ! Maid of Sker se déroule dans un hôtel isolé dont l’histoire, gore et macabre, est issue du folklore britannique. Tentez de survivre en recourant à la furtivité face à des ennemis pour lesquels le son représente plus que vous ne l’imaginez… Sphinx et la Malédiction de la Momie Inspiré par la mythologie de l’Égypte antique, le voyage de Sphinx demande de la bravoure, de l’agilité et des pouvoirs spéciaux. Il comptera également sur son ami et héros à contrecœur, la Momie, pour l’aider lorsque la discrétion sera la seule solution. Retrouvez les couronnes magiques d’Égypte et sauvez le monde des plans maléfiques de Seth ! Costume Quest Explorez le quartier infesté de monstres de La Pinède, trouvez des costumes magiques dotés de super pouvoirs, des armes surprenantes et des objets spéciaux. Améliorez le niveau de votre guerrier, montez une équipe et venez à bout du mal dans cette aventure épique pour sauver Halloween qui ravira les enfants et celles et ceux qui pensent n’avoir jamais cessé de l’être.

