Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de septembre 2020 dévoilés

Dur dur pour Microsoft de se renouveler en offrant quatre expériences par mois depuis des années. Le programme Xbox Live Games with Gold tente malgré tout de faire dans l'originalité en allant chercher des jeux anciens et appréciés, mais aussi des indépendants moins connus. C'est encore le cas en septembre 2020, alors que The Division sera gratuit du 1er au 30 septembre sur Xbox One, et The Book of Unwritten Tales 2 du 16 septembre au 15 octobre. Sur Xbox 360, il faudra faire avec de Blob 2 du 1er au 15 septembre, puis Armed and Dangerous du 16 au 30 septembre.

Pour les résumés des titres fournis par le constructeur, ça se passe ci-dessous.

Tom Clancy’s The Division New York a basculé dans le chaos, vous devez reprendre la ville. Ce jeu de tir en ligne combine une personnalisation poussée inspirée des RPG et des combats tactiques remplis d’action. Découvrez une longue campagne en coopération, affrontez d’autres agents et débloquez des équipements à la pointe de la technologie pour remplir votre objectif : protéger ce qu’il reste de la civilisation pour que l’espoir puisse renaître. The Book of Unwritten Tales 2 La légende l’avait annoncé. Les prophéties l’avaient prédit. Les Élus avaient décidé d’y croire. La saga d’aventure fantastique parodique se poursuit dans les Games with Gold de septembre ! Découvrez une nouvelle aventure point-and-click parodiant les grands classiques de la fantasy dans le monde déjanté d’Aventasia grâce à cette épopée durant plus de 20 heures et aidez ses personnages excentriques à accomplir leur destinée. de Blob 2 Embarquez pour une aventure colorée bourrée d’action. Seul Blob peut stopper le complot consistant à éliminer toutes les couleurs du monde. Découvrez une mécanique de gameplay unique, 12 niveaux à explorer en solo, une fonction multijoueur et des batailles épiques contre des boss. Armed and Dangerous Partez à la rencontre des Lionhearts : une bande de rebelles quelque peu désorganisée et à la langue bien pendue lancée dans une quête impossible. Ils pourraient bien réussir à sauver le monde... s’ils ne le détruisent pas avant ! Faites l’expérience d’une campagne remplie de références parodiques, apprenez à manipuler des armes venues d’ailleurs et frayez-vous un chemin à grand renfort de munitions dans 21 niveaux pleins d’action.

Pour rappel, le Xbox Live Gold coûte 6,99 € par mois ou 59,99 € par an, et est désormais compris dans l'offre Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.