Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits d'août 2020 dévoilés

En attendant l'arrivée de la Xbox Series X et les éventuels changements pour le Xbox Live Gold, Microsoft continue d'offrir quatre jeux par mois aux abonnés. Ce sera donc encore le cas en août 2020, et le constructeur vient justement de faire le point sur les nouvelles expériences proposées ces prochaines semaines.

Il y en a encore une fois pour tout le monde, avec Portal Knights du 1er au 31 août et Override: Mech City Brawl du 16 août au 15 septembre sur Xbox One, et MX Unleashed du 1er au 15 août suivi du classique Red Faction II du 16 au 31 août sur Xbox 360.

Portal Knights

Prouvez votre valeur en tant que Chevalier du portail en faisant monter votre personnage en niveau, en fabriquant des armes épiques et en terrassant des ennemis dans ce RPG bac à sable orienté action en 3D. Explorez des dizaines d’îles générées de manière procédurale ! Construisez presque tout ce que vous voulez ! Dans un monde déchiré par la Fracture et terrorisé par le roi fantôme, vous et vos amis représentez le dernier espoir de l’humanité !

Override: Mech City Brawl

Préparez-vous à des combats de robots hauts en couleur dans des villes destructibles ! Découvrez une campagne scénarisée, une multitude de modes multijoueur en local ou en ligne et 12 mechas gigantesques à piloter, tous personnalisables et disposant de leurs propres capacités spéciales. Dominez vos adversaires et dévastez des villes entières inspirées de mégalopoles réelles pour devenir le pilote ultime. À vaincre sans missiles, on triomphe sans gloire !

MX Unleashed

Redécouvrez un classique du jeu de moto freestyle de l’époque de la toute première Xbox. Enchaînez figures et autres cascades sur une grande variété de pistes immenses et dangereuses pour débloquer toujours plus de nouveaux éléments. Avec ses environnements étendus faisant figure de bac à sable, on peut considérer ce titre comme un grand terrain de jeu tout terrain.

Red Faction II

Combattez pour renverser un dictateur corrompu et son gouvernement dans ce FPS culte. 5 ans se sont écoulés depuis le début de la rébellion sur Mars, le peuple opprimé du Commonwealth se soulève. Prenez la tête d’une escouade de super-soldats disposant chacun de leur propre spécialité, mais tous enclins à déclencher des explosions, pour mettre fin au règne du gouvernement malhonnête et restaurer la paix.