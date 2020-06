Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de juillet 2020 dévoilés

En attendant l'arrivée de la Xbox Series X, les Xbox Live Games with Gold continuent leur petit bonhomme de chemin avec toujours deux titres rétrocompatibles offerts sur Xbox 360 par mois, et deux autres sur Xbox One. Alors à quelle sauce allons-nous être mangés en juillet 2020.

Sur Xbox One, WRC 8 sera disponible du 1er au 31 juillet, tandis que Dunk Lords, dont toutes les promesses sont dans le nom, sera accessible du 16 juillet au 15 août. Sinon, sur Xbox 360, ce sont Saints Row 2, disponible du 1er au 15, et Juju, un jeu de plateformes en vue de côté offert du 16 au 31 juillet, qui seront proposés.

WRC 8 FIA World Rally Championship

Jamais la simulation officielle WRC n’a été aussi complète et authentique. Découvrez une nouvelle physique pour toutes les surfaces ainsi que des conditions météo dynamiques et préparez-vous précautionneusement avant d’aborder chaque spéciale sous le soleil, la pluie ou la neige. Avec ses 50 équipes et ses 100 tracés situés dans 14 pays, WRC 8 s’impose comme le représentant de son genre le plus riche en contenu.

Dunk Lords

« Vous dribbliez ? J’en suis fort aise, eh bien, battez-vous maintenant ! » Dunk Lords se situe à la croisée des chemins entre le beat’em up et le basketball. Choisissez votre personnage parmi 20 des plus méchants joueurs du monde, disposant chacun d’attaques et de capacités spéciales uniques, et combattez sur des terrains truffés de dangers. Lancez des matchs à 4 avec vos amis où les bonus pimenteront l’ambiance, ou guidez Slice, star en devenir, vers le haut du panier dans le mode scénario. Ne ratez pas ce titre, encore inédit sur Xbox !

Saints Row 2

Aidez les Saints de Third Street à reconquérir la ville dans le deuxième opus d’une saga explosive qui a tendance à en faire trop pour notre plus grand plaisir. Dans Saints Row 2, découvrez un système de création et de personnalisation de personnages, ainsi qu’un vaste monde ouvert à explorer sur terre, dans les airs ou sur l’eau. Pour que les Saints redeviennent les rois de Stilwater, il va vous falloir mener à bien plus de 40 missions principales et de nombreuses quêtes secondaires.

Juju

Embarquez avec le panda shaman Juju et son compagnon Peyo le lézard dans un périple dangereux et mystique dans le but de sauver le père de Juju ainsi que le monde, menacés par un ancien démon. Courrez, sautez, chantez et affrontez de puissants boss dans ce jeu de plateforme agréable à l’animation remarquable.