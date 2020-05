Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de juin 2020 dévoilés

Mai approche à sa fin, alors il est temps pour Xbox de faire le point sur les Games with Gold du mois prochain. C'est un mois assez classique qui nous attend, avec des titres datés ou indépendants qui ne feront pas trop de vague.

Sur Xbox One, vous pourrez retrouver Shantae and the Pirate’s Curse du 1er au 30 juin, puis Coffee Talk du 16 juin au 15 juillet. Sur Xbox 360, et par extension sur la génération actuelle grâce à la rétrocompatibilité, vous aurez accès à Destroy All Humans! (qui est en réalité un jeu Xbox tout court) du 1er au 15 juin, puis Sine Mora du 16 au 30 juin.

Même s'il n'y a pas de AAA récent, cela vous suffira-t-il pour passer un bon mois de juin 2020 avec les Xbox Live Games with Gold ?