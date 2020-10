Days Gone : une énorme mise à jour 1.70 déployée, mais à quoi sert-elle ?

La dernière fois que Days Gone avait reçu une mise à jour, c'est avec la version 1.61 visant à réduire la taille de l'installation. Cette semaine, il a de nouveau eu droit à un patch, mais sa convocation reste assez mystérieuse. Selon les retours des joueurs, la mise à jour 1.70 pèserait environ 25 Go (et jusqu'à 39 Go selon d'autres).

Et son changelog est pourtant assez sommaire malgré ce poids, n'évoquant que des « corrections de bugs ». Pourquoi un tel patch pour de si petites innovations ? D'après certaines hypothèses, il pourrait s'agir d'une mise à jour visant à améliorer les performances de Days Gone sur PS5, même s'il ne semble pas optimiser les temps de chargement sur PS4 comme cela a été le cas avec The Last of Us Remastered. Final Fantasy VII Remake a aussi reçu un étrange patch ces derniers jours, tout comme Tearaway Unfolded.

Sony Interactive Entertainment est donc peut-être en train de préparer le terrain pour la next-gen, et pourrait communiquer sur ces nouvelles versions de logiciel d'ici le lancement de la PlayStation 5 le 12/19 novembre. Days Gone est disponible pour 24,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Days Gone fête son anniversaire avec une infographie pleine de gros chiffres