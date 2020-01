Days Gone : un énorme patch 1.61... pour réduire la taille du jeu

Bend Studio n'a pas encore totalement abandonné Days Gone, qui a encore récemment eu droit à du contenu Death Stranding gratuit via une mise à jour en novembre.

L'exclusivité PS4 est sans doute proche de la fin de son suivi par ses développeurs, mais ceux-ci ont tenu à apporter encore au moins un beau coup de polish par le biais d'un patch 1.61, qui nécessite de télécharger 30,76 Go de données, rien que ça. Mais pourquoi une mise à jour si importante ? Son but principal est d'optimiser la place de Days Gone sur votre disque dur pour qu'il prenne beaucoup moins de place : certains joueurs annoncent être passés d'un poids de 61 Go à moins de 40 Go à l'heure actuelle. Il sera même bientôt possible, pour la version numérique, de retélécharger le client complet pour gagner encore quelques gigaoctets.

La mise à jour ne s'arrête pas là, et corrige aussi quelques soucis dernièrement aperçus par Bend Studio.

Optimisation générale de certaines missions.

Le score s'ajuster correctement lors de l'utilisation de réservoirs d'oxygène dans le défi « Rechargé ».

La mission « L'espion anarachiste » réinitialisera correctement les pièges si vous l'échouez.

La lumière de l'hélicoptère de la mission « Sorti de nulle part » a été corrigée.

Optimisation générale de la jouabilité lorsque vous lancez votre partie avant l'installation complète.

Améliorations générales de l'optimisation et de la stabilité.

