The Last of Us Remastered, la mise à jour 1.11 améliore énormément les temps de chargement sur PS4

The Last of Us Remastered est sorti il y a maintenant 6 ans, et la licence a même eu droit à une suite incontournable avec The Last of Us Part II cette année. Pourtant, c'est bien la version PS4 du premier épisode qui a eu droit à une mise à jour 1.11 dans le courant de la semaine. Et son changelog est aussi court que mystérieux, indiquant seulement que des « corrections de bugs divers » ont eu lieu.

Alors qu'apporte vraiment ce patch de 352 Mo ? Les joueurs ont dû lancer le jeu pour comprendre ce qui avait changé, et ils ont été surpris. Les temps de chargement de The Last of Us Remastered ont en effet été drastiquement réduits, passant par exemple de 1 min 30 s à 13 s pour commencer une nouvelle partie, ou de plus de 2 minutes à environ 14 s pour en charger une déjà en cours. Cela vaut même pour le DLC Left Behind. Naughty Dog n'a étrangement pas communiqué sur ce sujet ni sur le déploiement de la mise à jour.

Faut-il comprendre que le studio a mis en place de nouvelles technologies pour réduire le temps d'attente avant une partie ? S'agit-il de fonctionnalités en partie reprises de celles permettant de quasiment faire disparaître les temps de chargement sur PS5 ? D'autres titres passés des PlayStation Studios ou d'éditeurs tiers vont-ils en profiter ? Visiblement, les prochaines semaines risquent d'être intéressantes même pour les joueurs PlayStation 4. The Last of Us Remastered est disponible pour 15,26 € sur Amazon.fr.



Lire aussi : TEST - The Last of Us: Remastered - Que vaut la version PS4 Pro ?