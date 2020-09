The Last of Us Part II : une mise à jour 1.07 disponible

The Last of Us Part II restera clairement l'un des grands jeux de la PS4, lui qui a captivé les joueurs comme rarement, en témoigne le pourcentage de la communauté l'ayant terminé. Naughty Dog n'a officiellement pas de plan d'évolution pour le projet, quand bien même une mise à jour 1.05 avait apporté des fonctionnalités et des surprises après la sortie. Les joueurs espèrent tout de même que le mode Factions un temps développé finisse par refaire surface, mais rien ne tend à le prouver du côté du studio.

Malgré tout, Naughty Dog continue de peaufiner l'expérience solo avec une mise à jour 1.07 d'environ 160 Mo diffusée aujourd'hui. Vous l'aurez compris rien qu'au poids, elle n'apporte rien de transcendant à l'exclusivité PlayStation 4, comme le confirme l'équipe sur les réseaux sociaux.

Bon mardi à tous ! Nous venons de lancer une mise à jour de #TheLastofUsPartII qui inclut des corrections de bugs et des améliorations mineures. Vous devriez recevoir une notification la prochaine fois que vous lancerez le jeu.

Au moins, vous savez que vous n'avez pas à chercher d'ajouts secrets suite à ce patch. The Last of Us Part II est disponible pour 54,99 € à la Fnac.