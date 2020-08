The Last of Us Part II : du gameplay du mode multijoueur Factions en fuite, mais est-il toujours d'actualité ?

The Last of Us a beau être réputé pour sa campagne, il a aussi amusé de nombreux joueurs avec son mode multijoueur, Factions. Ce dernier devait à la base faire son retour dans The Last of Us Part II, mais Naughty Dog avait finalement abandonné l'idée pour se concentrer sur le solo. Le studio avait néanmoins laissé la porte ouverte à une concrétisation de son premier effort sur ce nouveau mode multijoueur après la sortie de The Last of Us Part II, sans pour autant s'engager non plus. Et lors du leak d'une bonne partie de l'expérience avant la sortie, la build qui avait fuité contenait plusieurs références à cette expérience secondaire : la question était alors de savoir s'il s'agissait de restes du début du développement ou de travaux en cours.

Un nouvel espoir naît aujourd'hui avec la diffusion d'une vidéo sur YouTube par un certain TheIrishLizard. L'internaute a diffusé une séquence d'une dizaine de secondes, dans laquelle plusieurs personnages s'affrontent en équipe avec pour objectif d'éliminer les autres adversaires, à priori avec une seule vie chacun. Malgré le rendu très pixélisé, difficile de croire à un fake tant ce que nous avons sous les yeux ressemble à ce qu'aurait pu être le mode Factions de The Last of Us Part II.

TheIrishLizard indique que ce passage vient d'une ancienne build, et qu'il n'a pas pu trouver mieux à nous montrer. Il s'agit cependant toujours de savoir si cette expérience multijoueur est en développement chez Naughty Dog, ou si nous avons devant nous des vestiges d'un projet oublié qui ne verra jamais le jour. Comme d'habitude, wait & see ! Et en attendant, The Last of Us Part II est disponible pour 54,99 € à la Fnac.