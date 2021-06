PS5 : Micromania annule les commandes du pack avec Ratchet & Clank: Rift Apart passées et validées sur son site

Certes, il est fort difficile de se procurer une PlayStation 5 depuis sa sortie et cet état de fait n'est pas exclusif à Micromania. Pour autant, en plus de cette pénurie frustrante pour tous les joueurs voulant s'en procurer une, l'enseigne française a déjà commis plusieurs maladresses dans la gestion des précommandes et des retards de livraison qui avaient généré un bad buzz dont nous vous avions parlé en détail ici puis dans un autre article ici. Cette fois, c'est pour la sortie du pack PS5 avec Ratchet & Clank: Rift Apart que l'enseigne bleue et verte a encore fait une bourde qui a eu pour effet de contrarier les quelques acheteurs ayant réussi à en acheter un lors de la mise en vente sur son site officiel.

En effet, pour la sortie du jeu, plusieurs enseignes ont reçu et mis en vente des packs consoles PS5 avec le jeu Ratchet & Clank: Rift Apart inclus. Dès l'aurore, cela a été la ruée vers l'or les PS5 et les stocks disponibles ont été épuisés assez rapidement. Jusque là, tout allait bien, mais ceux ayant choisi et réussi à commander leur console chez Micromania (image 1) se sont vus notifiés de l'expédition de leur console (image 2) avant de recevoir une notification d'annulation (image 3). Il n'est pas bien difficile d'imaginer l'ascenseur émotionnel vécu par tous ces acheteurs et la colère qui en a suivi. Outre cette problématique «psychologique », les paiements étant faits, les acheteurs malheureux ont vu leur capital de presque six cents euros bloqué le temps du remboursement et n'ont pas pu tenter leur chance sur un autre magasin en ligne.

Mais pourquoi cette annulation ?





C'est via son compte Twitter que l'enseigne a communiqué sur cette « erreur qui les incombe ». D'après Micromania, c'est donc par erreur que ces packs se sont retrouvés en vente sur le site, car ils sont destinés aux réservations en cours. Comment une fiche produit et sa mise en ligne pour achat peuvent être faites par erreur, cela n'est pas expliqué. De plus, nous parlons ici de packs et non de consoles nues comme pour les réservations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose et les autres sites ayant vendu ce pack ont très bien fait la distinction.

Votre magasin vous contactera semaine prochaine pour vous proposer une solution. pic.twitter.com/qLMatDnv4r — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) June 11, 2021

Dans ce message, dans lequel vous noterez l'absence totale d'excuses auprès des acheteurs lésés, il est aussi dit que les magasins prendront contact avec eux pour proposer une solution. À voir ce que cela donnera, mais il semble bien difficile de récupérer un client qui vient de vivre une telle déception. Il n'y a qu'à lire les réponses au tweet pour s'en rendre compte.

À suivre !