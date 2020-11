PS5 : mauvaise nouvelle, toutes les précommandes Micromania n'arriveront pas aujourd'hui

Il fallait s'y attendre, avec des stocks limités et les contraintes de la crise sanitaire, le lancement français de la PS5 va se faire dans la douleur. Les enseignes ont tout mis en place pour permettre de récupérer sa réservation via Click & Collect pour les retraits en magasin, et les vendeurs en ligne ont fait leur maximum pour expédier les consoles pour le jour J, ce jeudi 19 novembre.

Mais alors que la journée commence à peine, il est déjà assuré que certains acheteurs n'auront pas leur console next-gen aujourd'hui. Micromania-Zing vient officiellement d'annoncer sur les réseaux sociaux que certaines réservations ne pourront être honorées que « d'ici quelques jours », invoquant la crise sanitaire des transporteurs saturés pour justifier ce retard.

[INFO PS5] Dans un contexte sanitaire complexe et des transporteurs de plus en plus saturés, l'envoi des précommandes à domicile peut être légèrement décalé. Certains d'entre vous pourraient recevoir leurs consoles d'ici quelques jours. Soyez assurés que toutes nos équipes sont mobilisées pour vous faire parvenir vos consoles au plus vite. Merci de votre compréhension.

Pour le moment, les autres enseignes n'ont pas communiqué sur ce sujet, mais si Micromania est à la traîne, il y a fort à parier que les retards de livraison concernent aussi d'autres entreprises. À côté de ça, les précommandes pour la PlayStation 5 rouvrent dans le chaos le plus total, avec des stocks limités apparaissant sporadiquement chez les différents revendeurs... Si les joueurs galèrent, le grand gagnant, dans tout cela, c'est certainement Sony Interactive Entertainment, qui a réussi à créer une demande très forte et un véritable buzz autour de la seule disponibilité de son produit.