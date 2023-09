PAYDAY 3 : une bêta ouverte imminente, mauvaise nouvelle pour les joueurs PS5

Dans quelques jours, Deep Silver et Starbreeze lanceront PAYDAY 3, un jeu de tir à la première personne qui permettra d'incarner une équipe de braqueurs devant effectuer des casses dans différents lieux de New York. Un titre très attendu, le précédent volet a rassemblé des millions de joueurs, les studios veulent s'assurer que tout fonctionnera dès le lancement.

Le titre a déjà eu droit à une bêta fermée le mois dernier, mais avant la sortie, les développeurs vont organiser une phase de test accessible à tous, ou presque. La bêta ouverte de PAYDAY 3 aura lieu du 8 au 11 septembre 2023, sur Xbox Series X|S et PC (Steam) uniquement. Les joueurs sur PlayStation 5 devront encore patienter avant de découvrir le jeu.

Les développeurs précisent que la bêta sera accessible sans clé, mais il s'agira d'une version datant d'avril dernier, et donc loin de représenter le résultat final. Les studios veulent ici simplement tester les serveurs avant la sortie, mais côté contenu, il y aura de quoi s'amuser pendant ces trois jours, voici ce qui attend les joueurs :

Le gang original : Dallas, Hoxton, Chains et Wolf. Les personnages aux masques iconiques de clown qui ont fait de PAYDAY la franchise qu'elle est aujourd'hui, sont tous jouables, chacun possédant ses propres capacités.

« No rest for the wicked », un casse classique, qui demandera aux joueurs de voler l'argent présent dans le coffre d'une banque. Ils auront le choix entre s'infiltrer et récupérer le butin sans être repérés ou bien alors faire du bruit afin de prendre part à l'expérience d'un braquage à New York City.

Tous les modes de difficultés seront jouables, le niveau maximal sera fixé à Infamie niveau 22 et le niveau de progression des armes ira jusqu'à 8.

Si vous aviez déjà participé à la bêta fermée, il n'y aura donc rien de neuf, mais au moins, un tas de nouveaux joueurs vont pouvoir tester PAYDAY 3 et mettre à mal les serveurs afin que tout tourne correctement le 21 septembre prochain, date de sortie du jeu sur PC, Xbox Series X|S et PS5. Vous pouvez précommander PAYDAY 3 à 29,90 € (- 25 %) en Day One Edition sur Amazon.

