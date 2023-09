PAYDAY 3 : ça remue du popotin dans la bande-annonce de lancement

Deep Silver et Starbreeze ont lancé en cette fin de semaine PAYDAY 3, un jeu de tir et d'infiltration à la première personne qui demande aux joueurs d'effectuer des braquages dans différents lieux de New York, en incarnant Dallas, Hoxton, Wolf et Chains, mais également Pearl et Joy.

Les studios partagent évidemment une bande-annonce de lancement, avec des séquences de gameplay à la première personne explosives, mais aussi des passages avec une caméra volante permettant d'admirer les animations des personnages accroupis, qui nous font beaucoup rire. Il ne faudra pas y faire attention et se concentrer sur la mission pour ne pas se faire repérer !

PAYDAY 3 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.

Lire aussi : PAYDAY 3 : un concours avec de jolis cadeaux à la clé