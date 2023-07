PAYDAY 3 aura une bêta fermée début août

PAYDAY 3 sortira en septembre prochain, dans un peu moins d'un mois. Le titre de Starbreeze et Deep Silver proposera encore une fois d'incarner une bande de malfrats qui devront effectuer de gros casses dans les rues de New York, une expérience bien connue des fans, mais les développeurs veulent faire les choses bien.

Les studios annoncent aujourd'hui que PAYDAY 3 aura droit à une bêta technique fermée du 2 au 7 août 2023, sur PC et Xbox Series X|S. Les joueurs sont invités à s'inscrire sur Steam ou l'application Xbox Insider selon leur plateforme. Tout le contenu ne sera évidemment pas disponible pendant cette phase de test, voici ce qui attend les joueurs la semaine prochaine :

Le gang original : Dallas, Hoxton, Chains et Wolf. Les personnages aux masques iconiques de clown qui ont fait de PAYDAY la franchise qu'elle est aujourd'hui sont tous jouables, chacun possédant ses propres capacités.

« No rest for the wicked», un casse classique, qui demandera aux joueurs de voler l'argent présent dans le coffre d'une banque. Ils auront le choix entre s'infiltrer et récupérer le butin sans être repérés ou bien alors faire du bruit afin de prendre part à l'expérience d'un braquage à New York City.

Tous les modes de difficultés seront jouables, le niveau maximal sera fixé à Infamie niveau 22 et le niveau de progression des armes ira jusqu'à 8.

La date de sortie de PAYDAY 3 est fixée au 21 septembre 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. Les joueurs qui précommanderont le titre obtiendront le sac de butin Trifecta avec le costume Obsidian Glitz et le masque Venomous Verdigris. Vous pouvez réserver votre copie contre 39,99 € (-10 % avec le code TIME2PAY) sur Gamesplanet.

