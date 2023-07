PAYDAY 3 dévoile ses configurations requises sur PC

PAYDAY 3 sortira dans moins de deux mois sur ordinateurs et consoles de salon, le FPS coopératif de Deep Silver de Starbreeze Studios nous emmènera cette fois à New York pour réaliser les braquages, qu'importe la manière. Et les studios dévoilent déjà les configurations requises pour leur titre.

Si les joueurs avaient souligné des graphismes un peu en retard dans la première vraie bande-annonce, eh bien, les configurations minimale et recommandée sont en adéquation : il ne faudra pas une machine de guerre récente pour profiter pleinement de PAYDAY 3, voici ce qu'indiquent les développeurs :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Processeur Intel Core i5-9400F Intel Core i7-9700K Carte graphique NVIDIA GTX 1650 (4 Go) NVIDIA GTX 1080 (8 Go) Mémoire vive 16 Go de RAM Réseau Connexion internet haut débit

La date de sortie de PAYDAY 3 est fixée au 21 septembre 2023, vous pouvez le précommander contre 39,99 € (-10 % avec le code TIME2PAY) sur Gamesplanet.