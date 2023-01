PAYDAY 3 démarre 2023 avec un teaser et un logo

Le monde entier a désormais fêté le passage à la nouvelle année, et 2023 sera celle de PAYDAY 3. Le titre de Starbreeze Studios avait été annoncé en 2016, mais nous savions que la patience serait de mise. Bon, peut-être pas autant, le studio suédois a eu quelques soucis financiers, mais Koch Media avait annoncé qu'il soutenait financièrement le jeu pour un lancement cette année (via son label Prime Matter).

Nous sommes donc en 2023 et Starbreeze Studios démarre l'année avec un premier teaser officiel pour PAYDAY 3. Bien évidemment, les détails sont maigres, nous retrouvons le gang de braqueurs, sans leurs masques, admirant un feu d'artifice à New York, au bord de l'East River, en pleine nuit. Heureusement, nous avons aussi droit à quelques visuels via la page Steam, les masques seront évidemment de la partie dans ce troisième opus.

PAYDAY 3 est attendu en 2023 sur PC et consoles, sans plus de précisions, mais Starbreeze Studios et Prime Matter devraient reparler davantage de leur jeu d'action dans les prochains mois. En attendant, vous pouvez retrouver PAYDAY 2: Legacy Collection à 14,99 € sur Gamesplanet.