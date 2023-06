PAYDAY 3 : date de sortie, gameplay et ajout dans le Game Pass pour le jeu de braquage

PAYDAY 3 a fait une apparition inattendue au Xbox Games Showcase 2023 ce soir. Starbreeze Studios et Prime Matter ont profité de l'évènement pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de leur jeu de braquage coopératif, l'occasion d'enfin découvrir du gameplay, c'est à admirer juste ici :

PAYDAY 3 nous emmènera à New York City avec le Payday Gang, à savoir Dallas, Hoxton, Wolf et Chains. Fini la retraite pour les braqueurs, retour dans le monde du crime avec des casses lucratifs et des affrontements explosifs avec les forces de l'ordre.

La date de sortie de PAYDAY 3 est fixée au 21 septembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, contre 39,99 €, ainsi que dans le Game Pass. Des éditions Silver et Gold seront aussi proposées avec trois jours d'accès anticipé.