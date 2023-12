Homeworld 3 : date de sortie, gameplay et bonus de précommande pour le RTS dans l'espace

Cela fait des années que les joueurs attendent un nouveau Homeworld. Heureusement, Gearbox Publishing et Blackbird Interactive ont officialisé le développement d'un troisième opus principal à la franchise de jeux de stratégie en temps réel dans l'espace, c'était en 2019. Mais le titre se fait toujours attendre.

À l'occasion du PC Gaming Show: Most Wanted, nous avons enfin des nouvelles de cet épisode, avec une nouvelle déception pour les fans : il ne sortira pas en 2023. Cependant, les choses se concrétisent, la date de sortie de Homeworld 3 est fixée au 8 mars 2024 sur PC et les précommandes sont déjà ouvertes. Les fans peuvent opter pour des éditions Standard, Deluxe, Fleet Command et Collector, voici leurs contenus :

Homeworld 3 – Édition standard | 59,99 € Jeu de base

Bonus de précommande : Apparence de transporteur Kushan pour le mode Jeux de guerre Homeworld 3 – Édition deluxe | 79,99 € Tout le contenu de l'édition standard

Passe de saison de la première année Homeworld 3 – Édition Fleet Command | 89,99 € Accès au jeu 72 heures en avance, le 5 mars 2024

Tout le contenu de l'édition deluxe

Bande originale de Homeworld 3 (contenu numérique)

Couleur du nom multijoueur (contenu numérique)

Stickers de vaisseau (contenu numérique)

Couleur du sillage de réacteur (contenu numérique)

Bannières (contenu numérique) Homeworld 3 – Édition collector | 199,99 € Accès au jeu 72 heures en avance, le 5 mars 2024

Tout le contenu de l'édition Fleet Command

Jeu de cartes à thème inspiré de la Deuxième Guerre mondiale

Porte-clef avec le logo de Homeworld 3

Lithographie

Modèles de vaisseaux Homeworld 3 à l'échelle :

Vaisseau mère Khar-Kushan



Frégate-torpilleur hiigarane



Destroyer hiigaran



Vaisseau de reconnaissance hiigaran en formation delta



En bonus de précommande, les joueurs recevront l'apparence de vaisseau « Transporteur Kushan » pour le mode Jeux de guerre. De plus, ceux qui précommanderont l'édition Fleet Command ou collector de Homeworld 3 pourront découvrir le jeu 72 heures avant le lancement officiel. Les éditions Deluxe, Fleet Command et Collector renferment toutes les trois un passe de saison offrant tout le contenu téléchargeable qui sortira dans le courant de l'année pour les Jeux de guerre, le mode roguelike coopératif de Homeworld 3, dont notamment de nouvelles factions jouables.

Vous pouvez retrouver ci-dessus une nouvelle vidéo de Homeworld 3, qui s'attarde sur son développement en montrant des séquences de gameplay. Et vous pouvez également précommander le jeu en édition collector à 199,99 € sur Amazon.