Splatoon 3 : la date de sortie et du gameplay du mode Guerre de territoire dans une nouvelle bande-annonce

Nintendo est chaud en ce moment et, même sans Direct, nous donne des nouvelles de ses grosses productions à venir ces prochains mois. Après Fire Emblem Warriors: Three Hopes en juin et Xenoblade Chronicles 3 en juillet, place désormais à Splatoon 3, qui a visiblement bien pris la place de ce dernier, puisqu'il vient d'être daté au 9 septembre 2022 !

Annoncé en février 2021, ce troisième épisode à destination de la Switch avait depuis eu droit à une bande-annonce présentant son mode scénarisé et teasant le retour des Mammifériens, puis à une autre vidéo en février dernier pour introduire son mode Salmon Run. Cette fois, c'est la Guerre de territoire qui y passe durant près de 4 minutes, soit le temps d'une partie et de l'affichage du résultat. Bref, c'est du classique avec un affrontement en 4v4, les fans ne seront pas trop dépaysés, le but étant bien entendu de recouvrir le terrain avec de la peinture, ce troisième volet mettant l'accent sur le jaune et le bleu pour sa promotion, mais bien d'autres coloris seront évidemment disponibles. Ces nouveaux visuels mettant notamment en scène le stage inédit qu'est la Banlieue Balibot et le Transperceur, une arme en forme d'arc.

Par ailleurs, les joueurs possédant Splatoon 2 et étant abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel vont pouvoir profiter de l'Octo Expansion sans devoir l'acheter, et ce dès maintenant ! Avec le Pass circuits de Mario Kart 8 Deluxe, le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing New Horizons et les jeux Mega Drive et Nintendo 64, l'offre devient donc toujours plus intéressante.

D'ailleurs, Splatoon 2 est toujours vendu 44,99 € sur Amazon si vous souhaitez découvrir la licence sur Switch.