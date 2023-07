PAYDAY 3 se la joue 100 % infiltration dans un nouveau trailer de gameplay

Même si Starbreeze a confirmé il y a des années qu'il travaillait sur un PAYDAY 3, ce n'est que le mois dernier que nous l'avons vraiment découvert avec une première bande-annonce. Le nouveau jeu de braquage en multijoueur arrivant à la rentrée, il doit désormais vite nous montrer tous ses aspects.

Et c'est ce qu'il continue à faire cette semaine avec la diffusion d'un trailer, cette fois centré sur l'infiltration. Car oui, avant de sortir les armes pour repousser les forces de l'ordre et contrôler les otages, il faut d'abord se faire le plus discret possible pour avancer au maximum sans tumulte. Élimination silencieuse de garde, utilisation de gadget pour ouvrir des parois vitrées, piratage, exfiltration en dehors des caméras... Il y aura bien des astuces pour mener à bien son objectif sans faire de mauvaises rencontres.

Si l'expérience en ligne coopérative vous intéresse, la date de sortie de PAYDAY 3 est calée au 21 septembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander la Day One Edition à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.