PAYDAY 3 : un rappeur légendaire et un hommage à Point Break

PAYDAY 3 débarquera dans les prochains jours sur ordinateurs et les consoles de salon de dernière génération, Starbreeze Studios et Prime Matter ont décidé de marquer le coup en faisant une apparition remarquée à l'Opening Night Live de la gamescom 2023, avec pas moins de deux vidéos.

Les studios ont notamment fait appel à Ice-T, célèbre acteur et rappeur, pour présenter la mission 99 Boxes au Port Jersey, que les joueurs pourront découvrir au lancement du jeu. Une zone où transite de nombreuses marchandises, une aubaine pour les quatre braqueurs masqués qui ont avoir un tas de choses à piller, dont des processeurs quantiques expédiés par la Roger Wilson Shipping Company. En plus de cette bande-annonce de gameplay explosive, les studios partagent une autre vidéo en live action. Il s'agit toujours d'un braquage, mais d'une classique banque cette fois, dans le pur esprit de Point Break et Heat. Et bien sûr, tout ne se passe pas vraiment sans soucis, la police finit par venir mettre son grain de sel.

La date de sortie de PAYDAY 3 est fixée au 21 septembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander en Day One Edition à 29,99 € sur Amazon.